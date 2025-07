Chińczycy piją ją do obiadu. Wspomaga odchudzanie, chroni wątrobę i poprawia nastrój

Herbata jaśminowa, znana w Chinach jako mòlìhuā chá, cieszy się ogromną popularnością, szczególnie w prowincji Fujian, a zwłaszcza w Fuzhou, nazywanym "miastem jaśminu". Jej początki sięgają dynastii Song (960-1279), choć jaśmin jako roślina dotarł do Chin z Persji już w III wieku n.e. W V wieku zaczęto dostrzegać jego aromatyczne właściwości, ale prawdziwy rozkwit popularności herbaty jaśminowej przypada na dynastię Ming (1368-1644), kiedy aromatyzowanie herbaty kwiatami jaśminu stało się wyrafinowaną sztuką. W Fuzhou tradycja podawania jej gościom to gest serdeczności, który podkreśla szacunek i dbałość o relacje międzyludzkie. W czasach dynastii Song herbata jaśminowa zyskała miano "cesarskiej perły", co potwierdzają malowidła z epoki, na których często pojawiały się motywy gałązek jaśminu.