Elegancko i kobieco, ale wygodnie. Agnieszka Woźniak-Starak inspiruje na lato

Elegancko? Kobieco? A może komfortowo i wygodnie? Tego lata mamy wybór. I to nie byle jaki. Agnieszka Woźniak-Starak inspiruje, dając dowód na to, że letni szyk ma niemal we krwi. Te stylizacje skradną niejedno serce. Idealne na intensywny dzień w pracy, wakacyjny czas pełen zwiedzania popularnych atrakcji, a nawet krótki spacer czy kawę ze znajomymi. Jest w czym wybierać.