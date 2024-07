Podczas gdy do niedawna, wraz z nadejściem letnich miesięcy, do rangi prawdziwego obowiązku urastało posiadanie w swojej garderobie pary krótkich szortów oraz wygodnych, przylegających do ciała dżinsów (w razie, gdyby pogoda odmówiła posłuszeństwa, oczywiście), dziś w szafach króluje wygoda - niekiedy w zupełnie zaskakujących zestawieniach.