Bliskie więzi z rodziną i przyjaciółmi to podstawa szczęścia. Najszczęśliwsi ludzie regularnie spędzają czas z bliskimi - nie tylko od święta, ale na co dzień. Chodzi tu o coś więcej niż szybkie wiadomości na czacie - wspólna kolacja, spacer czy wieczór z planszówkami pozwala zacieśniać więzi i budować wspólne wspomnienia . Badania potwierdzają, że osoby z silnym wsparciem społecznym są bardziej odporne na stres i częściej odczuwają satysfakcję z życia.

Odpoczynek to nie tylko leżenie na kanapie z telefonem w ręku. Najszczęśliwsi ludzie wiedzą, jak dopasować formę relaksu do swojego stanu. Po dniu pełnym intensywnego myślenia wybierają kreatywne zajęcia, takie jak rysowanie, gotowanie czy układanie puzzli. Jeśli są fizycznie zmęczeni, stawiają na spokojny spacer, drzemkę lub ciepłą kąpiel. Kluczowe jest to, by odpoczynek dawał prawdziwe wytchnienie - zarówno ciału, jak i umysłowi.