Zbyt szybkie wykonywanie wielu czynności jednocześnie

Po 60. roku życia sprawność fizyczna gwałtownie się pogarsza. Nie chodzi tylko o kondycję, ale też stan kości. Z tego względu znacznie łatwiej jest o kontuzje i bolesne urazy. Wiele osób wciąż czuje się wtedy w sile wieku i próbuje nadążać za młodszymi osobami, np. grając w piłkę nożną z wnukami czy wykonując kilka czynności w dużym pośpiechu. Tymczasem wystarczy jeden niefortunny krok, by unieruchomić się na długie tygodnie. Zdaniem ekspertki należy krytycznie podejść do kwestii swojej sprawności, regularnie ćwiczyć i zwiększać wysiłek fizyczny. "Nagłe zwiększenie poziomu aktywności lub robienie czegoś, czego twoje ciało nie robiło przez jakiś czas, to świetny sposób na nabawienie się kontuzji" - zwraca uwagę fizjoterapeutka.

Czego unikać po 60. roku życia? Zaskakujące nawyki 123RF/PICSEL

Unikanie treningów siłowych

Seniorzy często unikają też treningów siłowych, które wydają się im zbyt trudne w tym wieku. To poważny błąd, ponieważ im jesteśmy starsi, tym bardziej potrzebujemy silnych mięśni. To one podtrzymują narządy ruchu i zmniejszają ryzyko kontuzji. "Wystarczą dwie półgodzinne sesje w tygodniu z użyciem ciężarków, aby ćwiczyć wszystkie główne grupy mięśni. Pamiętaj tylko, aby zacząć od niskiego poziomu i zwiększać go małymi krokami lub, co jeszcze lepsze, ćwicz pod okiem fizjoterapeuty" - podpowiada Lucy Macdonald.

Pesymistyczne podejście do kwestii swojego wieku

Nie bez przyczyny mówi się, że mamy tyle lat, na ile się czujemy. Metryka nie musi odgrywać decydującej roli. Jednak pesymistyczne podejście do swojego wieku, myśli, że wszystko, co najlepsze, mamy już za sobą, są niebezpieczne zarówno dla naszej psychiki, jak i ciała. Tymczasem po przejściu na emeryturę można korzystać z drugiej młodości - cały czas przeznaczając na aktywności i przyjemności, na które nie mogliśmy sobie pozwolić wcześniej. Ważne, by dbać o kondycję duszy i ciała - spotykać się z ludźmi, brać udział w wydarzeniach kulturalnych, zapisać się na fitness lub taniec dla seniorów. Idealnym rozwiązaniem będą piesze czy rowerowe wycieczki po najbliższej okolicy. Wolny czas warto też przeznaczyć na przygotowywanie zdrowych posiłków.

Ćwiczenia poprawiające zmysł równowagi to podstawa po 60. roku życia. Dzięki nim dłużej zachowasz sprawność 123RF/PICSEL

Kontynuowanie niezdrowych nawyków z młodości

Po 60. roku życia wszystkie niezdrowe nawyki stają się podwójnym zagrożeniem dla organizmu. To, co w młodości uchodziło nam płazem, w starszym wieku szybko da o sobie znać i może ujawnić się w postaci przewlekłej choroby. Niedobory snu, dieta bogata w cukier i niezdrowe tłuszcze czy brak aktywności fizycznej to po 60. roku życia prosta droga do otyłości, miażdżycy, osteoporozy czy demencji. Nic dziwnego - metabolizm spowalnia, ciało potrzebuje więcej czasu na regenerację, a narządy nie pracują już tak sprawnie jak kiedyś. Do największych "grzechów" zalicza się wtedy spożywanie zbyt dużych ilości węglowodanów prostych (a w szczególności słodyczy), tłuszczu pochodzenia zwierzęcego (masło, czerwone mięso), żywności wysokoprzetworzonej (wędliny, przekąski) i nocne podjadanie. Seniorzy powinni jeść duże ilości warzyw i owoców, chudego białka i zdrowych tłuszczów roślinnych.

Akceptowanie pogarszającego się zmysłu równowagi

Wielu seniorów traktuje pogarszający się stan zdrowia jako coś normalnego, z czym nie da się walczyć. To duży błąd, a szczególnie niebezpieczne są zaburzenia równowagi. To one odpowiadają za większość upadków i kontuzji. Wystarczy kilka ćwiczeń dziennie, by znacznie poprawić zmysł równowagi. Najlepsze będą przysiady, stanie na jednej nodze czy spacer po linii.

