Choć Hailey Bieber ma na koncie sporo dokonań, to największą popularność przyniósł jej oczywiście związek z piosenkarzem Justinem Bieberem. Para wzięła ślub w 2018 roku, druga ceremonia ślubna odbyła się 30 września 2019 roku. Choć w mediach wciąż pojawiają się plotki o kryzysach w związku modelki i wokalisty, to małżonkowie regularnie pojawiają się razem na branżowych imprezach, a od czasu do czasu wyznają sobie miłość w mediach społecznościowych.