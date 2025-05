Pralka to urządzenie, które może być wykorzystywane nawet kilka razy w tygodniu. Z tego względu warto dbać o jej regularne czyszczenie . Zabrudzenia zbierają się na gumowym kołnierzu, filtrze bądź w pojemniku na detergenty . Zbagatelizowanie owego brudu może doprowadzić do sytuacji, w której wyprana odzież zacznie cuchnąć stęchlizną.

Żeby wyczyścić pralkę za pomocą sody oczyszczonej , całą paczkę owego produktu (około 70 g) należy wsypać do kasetki na detergent, a następnie uruchomić program z długim czasem prania i temperaturą 60 bądź 90 stopni Celsjusza . Gdy pranie się skończy, uchylamy drzwiczki pralki, by wnętrze mogło wyschnąć.

Analogicznie postępujemy z octem . Około pół litra płynu wlewamy do kasetki na detergent, a potem uruchamiamy długi program z temperaturą przynajmniej 60 stopni Celsjusza . Po zakończeniu cyklu uchylamy drzwiczki, żeby wnętrze mogło wyschnąć. Przed rozpoczęciem prania możemy dodać do octu kilka kropel olejku eterycznego .

Czyszczenie gumowego kołnierza i filtra w pralce. Jak to zrobić?

Na gumowym kołnierzu w pralce może zbierać się wiele różnego rodzaju zabrudzeń. Z tego względu warto go wyczyścić za pomocą ściereczki nasączonej octem lub płynu do mycia naczyń . Dobrze jest wykonywać ów zabieg regularnie, mniej więcej raz w tygodniu. Dzięki temu możemy uniknąć sytuacji, w której ubrania będą śmierdzieć stęchlizną.

Co ważne - czyścić warto także filtr pralki, który znajduje się w dolnej części urządzenia - po prawej lub lewej stronie (położenie zależy od konkretnego modelu sprzętu). Należy jednak pamiętać, by przed odkręceniem filtra rozłożyć pod nim ścierkę bądź miskę, ponieważ podczas jego wyciągania może wylać się resztka wody. Odkręcony filtr myjemy pod bieżącą wodą za pomocą płynu do mycia naczyń.