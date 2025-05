Korzeń lotosu - co to za warzywo?

Jeśli bierzemy korzeń lotosu na kuchenny warsztat, musimy przygotować się na to, że miąższ po obraniu szybko ciemnieje . Ratunkiem w tej sytuacji będzie znany trik - wystarczy skropić warzywo odrobiną soku z cytryny, by spowolnić ten proces.

Nieznane, egzotyczne produkty mogą onieśmielać. W przypadku korzenia lotosu warto jednak nabrać kulinarnej odwagi. Młode kłącza pokrojone w cienkie plasterki dodasz do sałatek lub carpaccio - koniecznie z sosem na bazie oliwy, cytryny oraz sezamu. Nadają się również do pieczenia, zamieniając się w zdrową, domową alternatywę dla chipsów ziemniaczanych.

Chcesz spróbować korzenia lotosu na ciepło? Pokrojony w słupki, krótko smażony z warzywami i sosem sojowym sprawdzi się w daniach stir-fry, kojarzonych z kulinariami azjatyckimi. Warzywo dodane do zupy staje się przyjemnie chrupiącym akcentem w daniu. Będzie też bazą aromatycznego bulionu do innych potraw. Znaleźć go można zresztą m.in. w formie suszonej i sproszkowanej, która wykorzystuje się do zup i koktajli.