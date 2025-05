Jasnozielone i kwaskowate w smaku. Mowa o młodych liściach buka, które są prawdziwym wiosennym skarbem. I to na wyciągnięcie ręki. Buk może je wykształcać - w zależności od panujących warunków - nawet do końca maja.

Wykazują nie tylko korzystne dla zdrowia właściwości, ale i świetnie wzbogacają smak potraw. Najlepiej zbierać je w miejscach oddalonych od dróg. Ważne też, by zrywać je z umiarem - tak, aby nie niszczyć drzewa.

Smak wspomnianych liści na myśl może przywodzić szczaw. W celach kulinarnych dobrze jest sięgać wyłącznie po młode i jasnozielone okazy. Nie dość, że mają orzeźwiający smak, to jeszcze są delikatne.

Można je dodawać do sałatek, kanapek czy pesto z bazylii. Co ciekawe, sprawdzą się również w wersji na ciepło - świetnie smakują w towarzystwie szpinaku. Można je również dodać do kremowych zup takich jak brokułowa czy pokrzywowa. Młode liście buka można również jeść na surowo.