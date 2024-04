Jenna Ortega to 21-letnia amerykańska aktorka , którą na instagramie obserwuje niemalże 39 mln osób . Znana z “Wednesday" artystka zwykle pokazuje się na platformie w eleganckich stylizacjach z dużych wydarzeń. Wywołują one niemałe poruszenie i zachwyt w mediach społecznościowych. Ostatnio natomiast pokazała się w czymś zupełnie innym .

Nowa stylizacja Jenny Ortegi zachwyca. To coś innego niż zwykle

Jenna Ortega na swoim instagramie opublikowała zdjęcia z sesji , którą wykonała we współpracy z Madame Figaro , francuskim dodatkiem do dziennika Le Figaro, który poświęcony jest tematyce kobiecej. Aktorka podczas sesji została ubrana w stylizację, która dla jej stylu może wydawać się niecodzienna .

Ortega ma na sobie klasyczne połączenie, jeansy, biała koszulka i luźna marynarka . Jest to w ostatnich latach wyjątkowo modna i uwielbiana kompozycja przez kobiety w każdym wieku. Ciemnogranatowe jeansy są tu kluczowe, mają bardzo szerokie nogawki , a na końcach zostały one wysoko zawinięte na raz, tak, aby odsłaniały buty.

Na górę Jenna założyła biały T-shirt. Koszulka nie jest zwyczajna, a niesie za sobą ważne przesłanie z napisem “We should all be feminists", które można na język polski przetłumaczyć jako “Wszyscy powinniśmy być feministami". Górę dodatkowo okrywa luźna, ale wciąż dobrze wyglądająca marynarka w ciemnym, chłodnym odcieniu wpadającym w czerń.