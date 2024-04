Tym, co nadaje tym butom wyjątkowego wyglądu, jest geometryczna forma, a także ich szpiczasty kształt, który wydłuża optycznie nogę. W połączeniu z niskim obcasem buty te nie tylko są modnym i wygodnym rozwiązaniem na ciepłe dni, ale i sprawiają, że wyglądamy niebywale gustownie.



Możemy je założyć niemal do wszystkiego. Doskonale zaprezentują się w towarzystwie długiej lub też krótkiej spódnicy i sukni, jak i pięknie dopełnią stylizację z garniturem w roli głównej.



Kitten heels możemy także nosić do bardziej casualowych stylizacji, np. jeansów, lub szerokich materiałowych spodni. Idealnie dopasują się do kwiecistych sukienek na wiosnę, a nawet stylizacji z pazurem z krótką spódniczką czy skórzanymi szortami.