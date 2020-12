Kate Middleton przekonuje, że szkocka krata to najmodniejszy wzór sezonu

Księżna Cambridge po raz kolejny zainspirowała fanów mody. Kate Middleton podczas swojej ostatniej podróży zaprezentowała się w szykownej stylizacji, której motywem przewodnim była szkocka krata. Brytyjska arystokratka dowiodła, że ów klasyczny wzór powinien zająć zaszczytne miejsce w naszej zimowej garderobie.

Zdjęcie Warto zainspirować się stylizacją księżnej i wzbogacić zimową garderobę o ubrania i akcesoria w szkocką kratę /Rex Features /East News

W tym tygodniu Kate i William wyruszyli w podróż pociągiem po Wielkiej Brytanii, by złożyć hołd wolontariuszom i pracownikom służby zdrowia oraz podziękować za wysiłek, jaki włożyli w walkę z pandemią koronawirusa. We wtorkowy poranek książęca para przybyła do w Cardiff w Walii, gdzie spotkali się z uczniami i studentami oraz odwiedzili tutejszy bożonarodzeniowy jarmark. Stylowa księżna Cambridge wybrała na tę okazję iście świąteczny, a zarazem nawiązujący do szkockich tradycji strój. Motywem przewodnim jej stylizacji była bowiem klasyczna szkocka krata.

Reklama

Middleton miała na sobie idealnie skrojony dwurzędowy płaszcz od Alexandra McQueena w odcieniu soczystej czerwieni. Efektowne okrycie wierzchnie arystokratka połączyła z prostym czarnym golfem oraz kraciastą spódnicą midi i długim szalikiem pokrytym identycznym wzorem. Całość dopełniły modne zamszowe kozaki na szpilce, skórzane rękawiczki i dyskretne złote kolczyki. Żona księcia Williama zdecydowała się również na subtelny makijaż i eleganckie, acz skromne uczesanie, które dodało jej młodzieńczego uroku.

Zdjęcie Middleton miała ostatnio na sobie idealnie skrojony dwurzędowy płaszcz od Alexandra McQueena w odcieniu soczystej czerwieni / Rex Features / East News



Warto zainspirować się stylizacją księżnej i wzbogacić zimową garderobę o ubrania i akcesoria w szkocką kratę. Szykując się na świąteczne przyjęcie weźmy zatem przykład z Kate i sięgnijmy po sprawdzony zestaw kraciastej spódnicy i jednolitego sweterka z golfem. Górę stroju zamienić możemy na klasyczną białą koszulę lub szalenie modną w tym sezonie bluzkę z kokardą. Jeśli natomiast jesteśmy zwolenniczkami minimalizmu, postawmy na kraciasty dodatek, taki jak szalik, apaszka lub fantazyjna torebka. Dzięki temu wyrazistemu akcentowi nawet najbardziej stonowany strój nabierze charakteru.