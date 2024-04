Historia damskiego garnituru sięga przełomu XIX i XX wieku. Na archiwalnych zdjęciach możemy zobaczyć ubrane w ten typowo wtedy męski uniform George Sand czy Sarah Bernhard. Garnitur był dla nich symboliczną przepustką do niezależności. W latach 20. minionego stulecia marynarki i koszule trafiły do kobiecych szaf wraz z pojawieniem się pań w... biurach. Kolejne lata to kolejne przysposabianie sobie przez kobiety męskich elementów garderoby - muszek czy cylindrów. Najbardziej znana była z tego Marlena Dietrich.

Garnitur - ostatni krzyk mody

Damski garnitur to strój kojarzący się z biurem, dress-codem i, bądźmy szczerzy, z nudą po prostu. Na szczęście od kilku sezonów na pokazach mody i w sklepach możemy zobaczyć zupełnie inną jego odsłonę. Niby wciąż to spodnie i marynarka, ale zestaw nabrał nowego sznytu. Kolor, krój, zestawienie z mało formalnymi dodatkami, np. butami sportowymi czy bluzą dresową, robią z garnituru zupełnie inny strój.

Bez względu na czasy, elegancki garnitur zawsze będzie modny. To klasyka, jak mała czarna. Ale ta klasyka pojawia się też ostatnio na pokazach największych domów mody. W ślad za nimi niemal od razu idą sieciówki, dorzucając garnitury do swojej oferty.

W jednym z takich właśnie sieciówkowych ciuchów pojawiła się Margot Robbie, wzbudzając zachwyt i sprawiając, że trzyczęściowy zestaw od Mango stał się jednym z najpopularniejszych i najczęściej widywanych na światowych ulicach.

Klasyczny garnitur jest ponadczasowym elementem garderoby, w który naprawdę warto zainwestować. Na marynarkach i spodniach od razu widać kiepską jakość, nie ma sensu sobie tego robić.

Damski garnitur - ubranie do zadań specjalnych

Współczesny garnitur odnajdzie się w stylu swobodnym - do pracy, szkoły, na kawę z przyjaciółką, ale też zda egzamin noszony do pracy i podczas eleganckich wieczornych wyjść czy rodzinnych imprez typu wesele czy komunia. W chłodniejsze dni stanowi również idealną bazę do nakładania warstw. Opcje garnituru oversize zmieszczą pod spodem nawet najgrubszą dzianinę. Garnitur nigdy cię nie zawiedzie. Założony na imprezę, do biura, na kolację, a nawet na tydzień mody, pomoże ci wyrażać siebie.

Garnitury dla kobiet to już nie wciśnięte w kąt sklepu nudne wieszaki z grzecznymi marynarkami i spodniami typu marchewka. Dziś mają nieoczywiste kolory i mocno zróżnicowane kroje. Do wyboru mamy też najróżniejsze tkaniny. Klasyczne prążki znajdziemy na oversize'owych marynarkach z poduchami i opuszczonymi ramionami. Możemy postawić na camelowe komplety, jak ten Agaty Dudy, rodem z szafy najmodniejszej prezeski z Manhattanu. Do wyboru są również klasycznie skrojone komplety w mocnym różu czy czerwieni. Problemu nie sprawia też znalezienie garnituru z nadrukiem.

Ta ponadczasowa kombinacja spodni i marynarki dobrze komponuje się z dowolnymi dodatkami, niezależnie od tego, czy są to mokasyny inspirowane modą męską, sneakersy rodem z szafy nastolatki z lat 90. czy sandały na platformie i obcasie. Niech to będzie dowodem na to, że warto na damski garnitur postawić. Możliwości stylizacji damskich garniturów są nieograniczone.

Sprytne sposoby na "podkręcenie" garnituru

Niezależnie od tego, czy chcesz przymierzyć marynarkę w kratkę inspirowaną latami 80., ultrakobiece różowe spodnie czy granatowy garnitur - bez problemu znajdziesz je teraz w sklepach. Jak stylizować garnitury? Sprawdzamy!

Wypróbuj garnitur z marynarką przewiązaną paskiem. Wykorzystaj dwa najgorętsze trendy na raz - załóż garnitur, ale przewiąż się paskiem w talii. Tak - NA marynarce. Szeroka szarfa natomiast, jak u pierwszej damy, podkreśli talię, a co za tym idzie - doda kobiecości. do garnituru dobierz zwykłą białą koszulkę i tenisówki. Aby uzyskać bardziej swobodny look,i tenisówki. Spodnie o nogawce długości 7/8 dadzą ci możliwość wyeksponowania bardziej szalonych butów. Jeśli chcesz wyglądać elegancko poza biurem, zamiast bluzki załóż krótki top. Wybierz oversize. Pomyśl o poduszkach na ramionach i pudełkowych sylwetkach w stylu lat 80., które wyglądają, jakbyś wyjęła je z szafy swojego chłopaka. Zmodernizuj klasyczny garnitur, mieszając i dopasowując kontrastujące marynarki i spodnie. Skróć wszystko. Nadaj klimat lat 90. za pomocą skróconej wersji klasycznego garnituru, czy to ze spodenkami, czy mini spódniczką.

