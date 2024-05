Pasy i paski - na marynarkach, spodniach, szortach, T-shirtach i koszulach - wkraczają w nowy, letni sezon tanecznym krokiem. Oto bowiem wychodzą z cienia, dając znak, że wciąż mają w kwestii trendów wiele do powiedzenia. Te z nas, które wrzuciły pasiaste elementy garderoby na dno szafy, teraz powinny po nie zanurkować. Paski znów są "hot"!

Wiosną i latem nosić będziemy klasykę gatunku - inspirowane stylem amerykańskich elit pasy w odcieniach bieli i granatu. Dom mody Chanel przekonuje jednak do tradycji, stawiając na paski breton - klasyczne, marynarskie, z reguły biało-niebieskie lub biało-czarne. Takim nie odmówiła nawet Marta Żmuda-Trzebiatowska . Stawiając przy tym na inny, często pomijany i uważany za zbyt odważny, trend.

Komfortowo i wygodnie, a do tego super modnie? Marta Żmuda-Trzebiatowska postanowiła trzymać się tej reguły, wyciągając z szafy komplet, który z powodzeniem uznać można za wzór trendu pyjamacore . Gwiazda założyła długie, pasiaste spodnie, zestawiając je z koszulą z tym samem deseniem, z efektownymi falbankami przy rękawach. Całość uzupełniła kobieca biżuteria, słomiana torebka i okulary przeciwsłoneczne.

Pyjamacore: jak nosić? Tak stylizują go gwiazdy

Garderoba inspirowana odzieżą nocną zagościła wśród trendów już przed kilkoma laty. Slip dress nosiłyśmy wówczas nie tylko w zaciszu własnego domu, ale również przy okazji ważniejszych, wymagających odpowiedniej dawki elegancji wydarzeń. Bieliźniane sukienki w tym sezonie ustępują jednak miejsca piżamowym kompletom - do złudzenia przypominającym piżamę długim spodniom lub szortom w połączeniu z zapinaną na guziki koszulą.

Piżamowe looki będą w tym sezonie królować na ulicach. W momencie ich stylizacji pamiętaj jednak, że kluczową zasadą jest kobiecość. Nie mamy wyglądać, jakbyśmy dopiero co wstały z łóżka. Pasiaste elementy garderoby, w kobiecym i modnym połączeniu, mają jedynie zaznaczać inspirację piżamowym stylem. Łącz je więc ze sportowymi butami lub klapkami, starając się, by było wygodnie i komfortowo - jednak nie do przesady.