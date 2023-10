Spis treści: 01 Czy koty reagują na swoje imię?

02 Na jakie imiona reagują koty?

03 Najpiękniejsze imię dla czarnego kota

04 Imiona dla kotów rudych

05 Najpiękniejsze imię dla białego kota

06 Imiona dla kotów łaciatych

07 Imiona dla kotów pręgowanych

Czy koty reagują na swoje imię?

Przez długi czas panowało przekonanie, że koty nie reagują na swoje imię. Rzeczywiście rzadko zdarza się kociak, który przybiega na wołanie tak, jak pies. Wynika to z tego, że koty nie są zwierzętami stadnymi i komunikacja nie rozwinęła się u nich na zbyt dużym poziomie. Nie znaczy to jednak, że koty nie reagują na swoje imię.

Zaobserwuj, co się dzieje z kotem, kiedy go przywołujesz. Z pewnością spojrzy na ciebie, poruszy uszami lub ustawi je w twoim kierunku. Naukowcy z Uniwersytetu Azabu w Japonii udowodnili, że koty nie tylko rozpoznają swoje imiona, ale rozumieją też proste komunikaty. Potrafią też odróżnić kocie imiona swoich towarzyszy. Szczególne znaczenie ma dla nich, kiedy imię wypowiada opiekun, z którym są związane emocjonalnie.

Reklama

Czytaj również: Dlaczego kot robi baranki? To bardzo ważne zachowanie wśród zwierząt

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szafa w kapsułce INTERIA.PL

Na jakie imiona reagują koty?

Koty reagują na imiona krótkie i dźwięczne. Wprawdzie rozpoznają również długie imiona, ale wtedy odnosi się to raczej do melodii słowa, a nie jego znaczenia. Często nadajemy kotu długie imię, a potem nazywamy go jego skrótem. To dobra praktyka pod warunkiem, że oba imiona będą miały wspólny trzon. Na przykład kocie imię Miranda dobrze jest skracać do Mira.

Właściciele zazwyczaj wybierają imiona, które odnoszą się do wyglądu lub charakteru kota. Często pada też na słowa związane pochodzeniem mruczącego przyjaciela, bywają też inspiracje związane z literaturą czy filmem.

Zdjęcie Imię dla czarnego kota to na przykład Puma. / 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze imię dla czarnego kota

Czarne koty źle się u nas kojarzą, ale mają też swoich entuzjastów. Najpiękniejsze, dostojne imię dla czarnego kota to:

Black

Heban

Onyx

Kruk

Węgielek

Popiel

Czorcik

Kawior

Imiona dla czarnego kota związane z popkulturą to:

Mistofeles

Batman

Zorro

Rademenes

Bonifacy

Najpiękniejsze i najsłodsze imiona dla czarnej kotki to:

Czekoladka

Arabica

Lukrecja

Jeżynka

Jagoda

Puma

Pantera

Mokka

Nocka

Melancholia

Imiona dla kotów rudych

Rude koty częściej są kocurkami niż kotkami. Przeważnie nazywamy po prostu Rudy, Rudzik lub Rudziczka. Proponujemy jednak bardziej wyszukane słowa.

Imię dla rudego kota to:

Miedziak

Listek

Karmel

Bursztyn

Ognik

Ogień

Płomień

Simba

Imbir

Miodek

Klakier

Garfield

Imię dla rudej kotki to:

Iskierka

Iskra

Ogoniok

Ginger

Merida

Słomka

Fiona

Amber

Złota

Marchew

Wiewórka

Cynamonka

Whisky

Miodulka

Zdjęcie Wbrew pozorom koty rozpoznają swoje imiona, a nawet na nie reagują / 123RF/PICSEL

Najpiękniejsze imię dla białego kota

Białe koty to rzadkość stanowią tylko 5 proc. kociej populacji. W ich skórze i sierści nie ma żadnego pigmentu.

Najpiękniejsze imiona dla białego kota to:

Śnieg

Bielik

Mrozik

Albinos

Szron

White

Diament

Sopel

Duszek

Mleczek

Polar

Biegun

Filemon

Imiona dla białych kotek są naprawdę słodkie:

Śnieżynka

Pusia

Chmurka

Perła

Śnieżka

Śmietanka

Elsa

Gracja

Bianka

Zorza

Mgiełka

Pianka

Zadyma

Alaska

Arktyka

Czytaj też: Jak przywitać się z obcym kotem? Naukowcy podpowiadają

Imiona dla kotów łaciatych

Łaciate koty są dwu lub trzykolorowe. Te ostatnie to zazwyczaj kotki - jeśli rodzą się trójkolorowe kocurki to bardzo rzadko i przeważnie są bezpłodne. Japończycy wierzyli, że trójkolorowe koty przynoszą szczęście. Najczęstsze imię dla łaciatych kociaków to Łatek, Łatka lub Łaciak. Mamy jednak więcej propozycji.

Imiona dla łaciatych kotów to:

Picasso

Michael

Ciapek

Pingwin

Kleks

Piksel

Imiona dla łaciatych kotek to:

Plamka

Szylkretka

Krówka

Tęcza

Salamandra

Trójka

Panda

Cruella

Zdjęcie Imię dla łaciatego kota to na przykład Plamka. /123rf.com /123RF/PICSEL

Imiona dla kotów pręgowanych

Koty pręgowane to zarówno egzemplarze rasowe, jak i zwykłe dachowce. U nas są dość często spotykane, często mają białe łapki lub brzuszki. Imiona dla pręgowanego kota to:

Tygrys

Pasek

Tajger

Prążek

Pręgus

Żbik

Diego

Boczek

Bekon

Imiona dla pręgowanej kotki to:

Kreska

Tygrysia

Zebra

Pręga

Pszczółka

Stonka

Nikita

Dachówka

Kotu można nadać również imię związane z jego charakterem: Urwis, Zołza, Torpeda, Nicpoń, Wariat, Księżniczka, Hrabia bądź Leniuch.

Źródło: Scientific Reports, zielona.interia.pl

Czytaj też:

Jak skutecznie przywołać każdego kota? Naukowcy znają odpowiedź