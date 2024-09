Czy włosy się starzeją?

Włosy, podobnie jak całe nasze ciało, nie są odporne na zmiany spowodowane upływającym czasem. Jednym słowem, starzeją się tak samo jak nasza skóra. Pierwsze oznaki tego procesu można zauważyć już przed 30. rokiem życia. Następują jednak na tyle powoli, że ich skutki widoczne są dopiero po upływie kilku lat. Mimo to zdarza się, że już nawet osoby w tym wieku znajdują na swojej głowie pierwsze siwe włosy.

Wraz z upływem czasu zmiany w kondycji naszych włosów stają się coraz bardziej zauważalne. Najbardziej widoczną ze zmian jest oczywiście siwienie, które spowodowane jest spadkiem produkcji melaniny, która odpowiada za obecność pigmentu w naszych włosach. Zmniejszona ilość produkowanych przez ciało lipidów sprawia, że włosy osób dojrzałych stają się szorstkie, łamliwe, mało elastyczne i matowe. Niedostateczny poziom nawilżenia odczuwalny jest również na skórze głowy, która często bywa przesuszona.

Wraz z upływem czasu zmiany w kondycji naszych włosów stają się coraz bardziej zauważalne 123RF/PICSEL

Zaburzenia hormonalne pojawiające się około 50. roku życia również wpływają na zmiany zarówno w jakości, jak i ilości włosów. W tym wieku poziom kobiecego estrogenu i progesteronu zaczyna spadać. Podnosi się natomiast poziom męskiego hormonu - testosteronu, którego wzrost powoduje nadmierne wypadanie włosów. Prowadzi to do zmniejszenia ich ilości, a w konsekwencji do powstawania przerzedzeń i miejscowych prześwitów.

Jak pielęgnować włosy po 50. roku życia

Skoro wiemy już, jakie są najczęściej pojawiające się wraz z wiekiem problemy z włosami, pozostaje pytanie - jak o nie dbać? Pielęgnacja włosów u osób dojrzałych powinna opierać się na dostarczeniu im składników, które silnie je nawilżą, odżywią, wzmocnią, zapobiegną ich łamaniu oraz wypadaniu.

Najlepszym wyborem dla tego typu włosów będą więc kosmetyki zawierające takie składniki jak keratyna oraz koenzym Q10, które wpłyną na naturalną odbudowę. Pomocne w ich pielęgnacji będą również peptydy, aminokwasy, kolagen oraz witamina E.

Silne działanie regenerujące i poprawiające kondycję włosów mają również witaminy z grupy B, algi morskie, proteiny jedwabiu lub pszenicy. Warto więc szukać produktów, które mają je w swoim składzie.

Oprócz kosmetyków zadbajmy również o dobrej jakości szczotkę do włosów, która nie będzie wyrywać ich podczas rozczesywania oraz suszarkę z funkcją chłodnego nawiewu. Gorące powietrze suszarki może dodatkowo uszkodzić i tak już przesuszone włosy i skórę głowy.

Pielęgnacja krok po kroku

Peeling - pierwszym krokiem w pielęgnacji włosów po 50. roku życia powinien być - pierwszym krokiem w pielęgnacji włosów po 50. roku życia powinien być peeling skóry głowy . Chociaż produkt ten stosujemy tylko raz w tygodniu, to jego włączenie do naszej rutyny pielęgnacyjnej z pewnością przyniesie zauważalne rezultaty.

Peeling do skóry głowy nie tylko usuwa martwy naskórek, ale także zanieczyszczenia oraz resztki kosmetyków używanych do stylizacji. Dodatkowo dobrze oczyszczony skalp i ujścia mieszków włosowych lepiej przyjmą składniki aktywne zawarte w kosmetykach stosowanych w dalszych krokach pielęgnacyjnych.

Mycie - kolejnym etapem jest oczywiście mycie włosów. Przed przystąpieniem do tej czynności warto dokładnie je rozczesać. Dzięki temu łatwiej i dokładniej naniesiemy produkty takie jak szampon czy odżywka oraz unikniemy bolesnego rozczesywania już po umyciu.

Pamiętaj, aby dobrać szampon do typu skóry głowy, a odżywkę do potrzeb włosów. Myj włosy tak często jak tego potrzebują. Dbanie o czysty skalp jest podstawą pielęgnacji w każdym wieku. Zbyt duża ilość nagromadzonego sebum i zanieczyszczeń blokuje pory skóry, co z kolei prowadzi do osłabienia włosów i ich nadmiernego wypadania. Włosy najlepiej myć dwukrotnie wykonując przy tym delikatny masaż. Dzięki temu skalp będzie nie tylko dokładnie oczyszczony, ale pobudzone zostanie również mikrokrążenie skóry głowy.

Ważne jest, aby dobrać szampon do typu skóry głowy, a odżywkę do potrzeb włosów 123RF/PICSEL

Odżywianie - po zakończeniu mycia, odciśnij dokładnie włosy i nałóż na nie odżywkę lub maskę. Nie aplikuj jej bezpośrednio przy skórze głowy, ponieważ może to nasilić przetłuszczanie się włosów.

Odżywkę lub maskę trzymaj na włosach przez czas podany na opakowaniu. Po jego upłynięciu spłukaj dokładnie kosmetyk tak, aby na włosach nie pozostały jego resztki.

Serum, wcierki, odżywki bez spłukiwania - po umyciu włosów owiń je ręcznikiem, który wchłonie nadmiar wody. Ważne jest jednak, aby nie chodzić z takim turbanem dłużej niż 5-10 minut. Po zdjęciu ręcznika spryskaj włosy odżywką bez spłukiwania i zacznij delikatnie rozczesywać włosy.

Kiedy włosy będą już dokładnie rozczesane możesz zaaplikować na skalp wcierkę o działaniu wzmacniającym cebulki włosów i stymulującym ich wzrost, a następnie przejść do suszenia. Używaj do tego celu chłodnego nawiewu, aby nie przesuszać dodatkowo włosów.

Na koniec możesz nałożyć na włosy niewielką ilość serum na bazie olejków. Produkt ten nie tylko zabezpieczy pasma przed uszkodzeniem, ale również dodatkowo je wygładzi i nada połysk.

Dieta i suplementacja

W temacie pielęgnacji włosów warto również wziąć pod uwagę dietę, bowiem to, co jemy ma duży wpływ na ich kondycję. Aby przez długi czas cieszyć się zdrowymi i mocnymi włosami wprowadź do swojej diety produkty zawierające witaminy z grupy B, żelazo, cynk, miedź i kwasy omega-3.

Twoim sprzymierzeńcem w walce o gęste włosy są również zioła. Postaraj się więc pić napary ze skrzypu i pokrzywy, które pozytywnie działają również na stan skóry i paznokci

Jeśli mimo starannej, domowej pielęgnacji i zrównoważonej diety zauważasz niepokojące objawy jak np. nadmierne wypadanie włosów, skonsultuj się z dermatologiem lub trychologiem. Może się bowiem okazać, że konieczna będzie dodatkowa suplementacja.

