Meghan Markle znów wyznacza trendy. Zadeklarowana fanka minimalizmu, znana na co dzień z zamiłowania do monochromatycznych zestawów, dekoltów w łódkę i kobiecych dodatków, udowodniła niedawno, że nawet najbardziej niepozorna stylizacja może dodać wdzięku i sporej dawki pewności siebie. Wystarczy jedynie, by... wiązała się na plecach.