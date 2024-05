Szorty schowaj na dno szafy. Katarzyna Cichopek lansuje gorący trend. Oto jortsy

Nawiązują do stylu lat 2000., zaskakując połączeniem luźnego kroju i nieco dłuższej nogawki , stając się prawdziwym hitem. Są modne, wygodne i pasują do wszystkiego. A co więcej, kończą się tuż przed kolanem, dając nie tylko swobodę ruchów, ale jednocześnie zyskując nieco bardziej elegantszy charakter. Stylizacyjne eksperymenty są w tym wypadku wskazane.

Naczelną zasadą, w przypadku stylizacji jortsów, jest wygoda. Trendsetterki zachęcają, by szorty łączyć z krótkimi topami lub luźnymi koszulami, otrzymując w ten sposób wakacyjny, dziewczęcy look. Casualowy i sportowy styl to coś, co jortsy wręcz uwielbiają.