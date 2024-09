Kariera Julii Żugaj rozpoczęła się zaskakująco wcześnie. Już w wieku czterech lat była członkinią dziecięcego zespołu Wesołe Nutki. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 2018 roku, kiedy Julia wraz ze swoją młodszą siostrą Sonią założyła konto na aplikacji Musical.ly (dziś TikTok). Ich filmy szybko zdobyły popularność, szczególnie te związane z tańcem i lifestyle’em. Profil sióstr Żugaj zdobył 100 tysięcy obserwatorów w zaledwie trzy miesiące , co zapoczątkowało ich ekspansję na inne platformy społecznościowe. Na TikToku, Julia wraz z Sonią, przekroczyły granicę 3 milionów fanów , co dało im status gwiazd internetowych.

Sukces na Musical.ly otworzył Julii drzwi do współpracy z agencją Spotlight Agency , specjalizującą się w influencer marketingu . Dla młodej influencerki była to szansa na jeszcze większy rozwój i ugruntowanie swojej pozycji na rynku, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Team X - droga Julki Żugaj do sławy

Jednym z kluczowych momentów w karierze Julii Żugaj była jej współpraca z projektem Team X, którego członkiem była w latach 2020-2022 . Team X to grupa internetowych twórców, którzy wspólnie mieszkali w luksusowej willi i regularnie publikowali treści na YouTube, TikToku oraz innych platformach społecznościowych. Projekt ten przyniósł artystce szeroką rozpoznawalność i umożliwił rozpoczęcie kariery muzycznej.

Rok 2022 okazał się przełomowy dla Julii Żugaj. W październiku wydała swój debiutancki minialbum zatytułowany Miłostki , który trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży OLiS, co było ogromnym sukcesem dla początkującej piosenkarki. Krótko po wydaniu, album uzyskał status złotej płyty , sprzedając się w nakładzie przekraczającym 15 tysięcy egzemplarzy.

Fani Julii Żugaj, pieszczotliwie nazywani "Żugajkami", stanowią oddaną społeczność, która wiernie śledzi każdy ruch swojej idolki. Żugajki to nie tylko fani - to specyficzna subkultura w Internecie , która wyróżnia się zaangażowaniem i aktywnością w mediach społecznościowych. Grupa fanów wspiera Julię nie tylko w jej muzycznych przedsięwzięciach, ale również w innych projektach, takich jak pisanie książek czy udział w telewizyjnych show .

Co ciekawe, fani Julii często organizują spotkania, aby na żywo podzielić się swoimi przemyśleniami na temat jej twórczości . Sama Julia regularnie dziękuje im za wsparcie i stara się utrzymywać bliski kontakt ze swoją społecznością, co tylko zwiększa jej popularność i lojalność fanów.

Muzyka to nie jedyny obszar, w którym Julia Żugaj odniosła sukces. W listopadzie 2023 roku, wspólnie z Przemkiem Corso, wydała swoją debiutancką powieść pt. "Tak miało być" . Książka stała się bestsellerem i umocniła pozycję Julii jako wielozadaniowej artystki, która nie boi się nowych wyzwań. Dla fanów była to kolejna odsłona talentów młodej gwiazdy, która z powodzeniem rozwija swoją karierę w różnych dziedzinach.

W grudniu 2023 roku Julia Żugaj ogłosiła swoje zaręczyny z youtuberem Maciejem "Sheo" Ejsmontem , co wywołało sporo emocji w mediach społecznościowych. Zaręczyny były szeroko komentowane zarówno przez fanów, jak i media plotkarskie, które chętnie śledzą życie prywatne influencerów.

Taniec z gwiazdami - debiut w Dancing with the Stars

Jesienią 2024 roku Julia Żugaj zadebiutowała na parkiecie programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Jej partnerem na parkiecie jest Wojciech Kucina. Udział w tym show jest kolejnym krokiem w rozwoju kariery młodej artystki, która nie boi się nowych wyzwań, a o tej przygodzie marzyła od dawna. Trudno ocenić na razie jej szanse w programie. Wiadomo jednak, że jej fani zdominowali publiczność w studiu, dopingując swoją idolkę tak głośno, że wielu to przeszkadzało.