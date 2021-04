​Kurtki z barankiem to najbardziej zaskakujący trend tej wiosny

Choć kojarzą się raczej z chłodniejszymi miesiącami, w tym roku dla odmiany niespodziewaną popularność zyskały wiosną. Kurtki i płaszcze obszyte charakterystycznym, przypominającym owczą wełnę barankiem, zagościły na pokazach najbardziej uznanych projektantów i w garderobach słynących z doskonałego modowego gustu gwiazd. Trend ów pokochały Rihanna, Irina Shayk i Hailey Bieber.

Zdjęcie Irina Shayk zestawiła kurtkę z parą klasycznych dżinsów / Jose Perez / SplashNews.com/East News / East News

Okrycia wierzchnie wzbogacone o akcenty przypominające owczą wełnę to niekwestionowany modowy klasyk. Wpisujące się w ten trend modele regularnie pojawiają się na wybiegach uznanych marek, sięgają po nie również słynące z modowego wyczucia gwiazdy. Kurtki i płaszcze z tzw. barankiem po raz kolejny znalazły się wśród najgorętszych trendów. Tym, co może wszelako zaskakiwać w kontekście nagłego zwiększenia ich popularności, jest pora roku. Bo choć kojarzą nam się głównie z jesiennymi i zimowymi miesiącami, to wiosenny sezon przyniósł gwałtowny wzrost zainteresowania tymi elementami garderoby.

Tegoroczna wiosna z całą pewnością nas nie rozpieszcza - zamiast pierwszych upałów i słonecznych, coraz dłuższych dni, do czynienia mamy najczęściej z deszczową aurą i niskimi temperaturami. Trend lansowany obecnie przez gwiazdy i światowych projektantów mody jest więc wprost idealnym sposobem na zmierzenie się z kapryśną pogodą. Do tego, by zamiast przewiewnego trencza lub jeansowej kurtki założyć obszerną skórzaną ramoneskę z obszyciem przypominającym owczą wełnę, zachęcają m.in. Rihanna, Irina Shayk i Hailey Bieber, które w ciągu ostatnich tygodni zaprezentowały własne interpretacje tego trendu.

Shayk zestawiła to nieoczywiste wiosenne okrycie z parą klasycznych jeansów z szeroką nogawką, T-shirtem z graficznym nadrukiem i botkami w kolorze wielbłądziego brązu. Rihanna tymczasem zdecydowała się na kontrastową stylizację, oversize’ową kurtkę pilotkę z barankiem łącząc z luźnym dresem. Żona Justina Biebera z kolei udowodniła, że tego rodzaju okrycie wierzchnie doskonale prezentuje się nie tylko w casualowych strojach, ale także tych wieczorowych. Swoją kurtkę narzuciła nonszalancko na ramiona, mając na sobie połyskującą minisukienkę i sandały na szpilce.

Zdjęcie Hailey Bieber zestawiła kurtkę z delikatną sukienką / RMCL, NGRE20/Backgrid/East News

Pokazy największych domów mody udowodniły, że z trendem tym nie rozstaniemy się zbyt szybko. Kurtki i płaszcze z barankiem były istotnym elementem kolekcji na sezon jesień-zima 2021. Pojawiły się one m.in. u Chanel, Bossa i Chloe. Chcąc włączyć ten element garderoby do swoich wiosennych strojów, zainspirujmy się sylwetkami z wybiegów oraz stylizacjami wspomnianych gwiazd. Fantastycznie komponować się on będzie zarówno z jeansem, jak i dresową bluzą, a nawet zwiewną elegancką sukienką.