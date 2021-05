Lato 2021 w modzie? To będzie królować!

Najczulszym barometrem modowych trendów jest platforma Lyst. Źródło danych, co jest najbardziej poszukiwane w sieci. Cóż ona wieszczy? Jak się okazuje, rosnącym zainteresowaniem cieszą się charakterystyczne dla lat 70. szerokie spodnie, dzwony i barwne chusty do włosów. Nie bez przyczyny. Powodem jest pojawienie się na platformie Netflix serialu "Wąż". Historii opowiadającej o losach seryjnego mordercy, Charlesa Sobhraja ze znakomicie ubraną Monique. Jak informuje Lyst, od czasu emisji serialu liczba wyszukiwań szerokich spodni typowych dla lat 70., i oczywiście dzwonów, wzrosła o 34 proc.

Lyst poleca także szczególnej uwadze kolor żółty - zarówno w tych nieco subtelniejszych odcieniach, jak również tych wyrazistych, neonowych. Tendencje i zainteresowanie konsumentów wskazują, że sukienki i trampki w kolorze żółtym, będą najbardziej popularne.

Po pojawieniu się mody na tzw. bucket hat, nakrycia głowy nie tracą na popularności. Oczywiście ten fason nie odchodzi do lamusa, wciąż obowiązuje. Jednak jeśli do końca nie odpowiada nam taki styl, możemy udać się w modową podróż na safari i wybrać kapelusze z szerokim rondem. Zainteresowanie takim fasonem wzrosło w ostatnim czasie o 45 proc. Jeśli zaś chodzi o kolory, to króluje klasyka, czerń, biel i barwy ziemi.

A jeśli nie safari, to może dziki zachód - i obuwnicza propozycja Lyst czyli kowbojki. Zatem zestawienie mini lub sukienek boho z tym elementem garderoby, może się okazać strzałem w dziesiątkę. Innym ciekawym akcesorium są siateczkowe lub szydełkowe torby, albo nieco subtelniejsze niewielkie woreczki przewieszane przez ramię.

Najnowsze trendy w plażowej stylizacji

Zmierzając w stronę lata nie można zapomnieć o trendach plażowych. W tym sezonie jest z czego wybierać. Można zainspirować się kusymi strojami, które promują siostry Kardashian. Lyst zwraca uwagę na trik, który upodobały sobie celebrytki - zakładanie góry od skąpego bikini do góry nogami. Ten nietypowy sposób noszenia i wiązania - sznurki, które oplatały nasze plecy wiążemy na szyi - całkowicie zmienia fason stroju.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również stroje kąpielowe z wycięciami, z prześwitami w talii lub brzuchu. Podobnie jak asymetryczne kroje. Zainteresowanie takimi fasonami wzrosło o 27 proc. Jeśli jednak wolimy klasykę, z powodzeniem możemy wybrać nieco bardziej zabudowane, minimalistyczne, jednoczęściowe stroje kąpielowe, w kolorach czarnym lub nude.

Wielki powrót łańcuszków na ciele

Dodatkiem, którego nie może zabraknąć w plażowej stylizacji, jest biżuteria. W tym sezonie obowiązuje biżuteryjny maksymalizm - duże kolczyki, szerokie bransolety, kolorowe kamienie i dużo neonowych kolorów. Jednak trendem, który zasługuje na szczególną uwagę jest powrót łańcuszków na ciało.

Popularne kiedyś naszyjniki sięgające aż do brzucha i okalające talię wracają do łask. Podobnie jak delikatne łańcuszki oplatane wokół talii. A jeśli poniesie nasz modowa fantazja możemy ozdobić je modnymi w tym sezonie zawieszkami i sprawić, że subtelny dodatek stanie się nietuzinkowym, wyrazistym akcesorium.

