Wiosną poszukujemy nieco lżejszych ubrań. Chcemy odciąć się od kończącej się zimy i stawiać na energetyczne kolory, tworzące często ciekawsze stylizacje. Rezygnujemy więc często z grubego dżinsu w postaci obcisłych rurek czy nawet luźniejszych modeli jak boyfriendy czy mom jeans. Co wybrać zamiast nich? Wśród tiktokerek najnowszym hitem stały się garniturowe spodnie z sieciówek.

Luźne spodnie z sieciówki hitem

Spodnie, o których mowa, bez problemu znajdziemy w sklepach takich jak Bershka, H&M czy Reserved. Niezwykle popularny stał się model w czarnym kolorze z białym pasem. Są one bardzo luźne i szerokie, dzięki czemu wygodnie się je nosi. Między sieciówkami różnią się one nieco materiałem czy faktem, że pasek można odwijać lub nie. We wszystkich jednak kosztują mniej niż 150 złotych.

Tiktokerki pokazują, jak stylizować "duckies"

Model na swoim kanale prezentuje między innymi tiktokerka Amelia Matyjasek. Na wykonanym przez nią nagraniu można zobaczyć, jak spodnie wyglądają na ciele. Kobieta jako plus ubrania z Bershki wymienia lżejszy i wygodniejszy materiał, z kolei w fasonie z H&Mu urzekł ją fakt, że pasek jest odwijany. Obie pary spodni zestawiła z krótkim białym topem na ramiączkach i trzeba przyznać, że wygląda to dobrze.

Do czego pasują luźne spodnie z sieciówek?

Do czego będą pasować takie spodnie nazywane przez tiktokerki "duckies"? Z pewnością właśnie do krótkich topów w różnych kolorach - czarno-biały odcień spodni sprawia, że górę outfitu możemy dobierać dowolnie pod kątem kolorystycznym. Model ten sprawdzi się do codziennych stylizacji, najlepiej w połączeniu z adidasami, które będą do połowy zakryte przez długi materiał spodni.

