Kurtki typu bomber są teraz bardzo modne. Warto się zdecydować na taką, ponieważ jest nie tylko szykowna i nowoczesna, ale można ją z powodzeniem nosić zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia, czy do pracy. Jeśli chcesz uzyskać bardziej swobodny look, świetne będzie połączenie kurtki typu bomber z dżinsami (jak na zdjęciu powyżej)i trampkami, jednak jeśli chcesz wyglądać bardziej elegancko, to połączenie kurtki typu bomber z zabójczą parą szpilek zawsze będzie wyglądać świetnie (jak poniżej).

Obie stylizacje byłyby banalne, gdyby nie to, że Katarzyna Cichopek dodała do nich właśnie bomberkę. W pierwszym przypadku do klasycznych błękitnych dżinsów i białego topu dobrała granatową bomberkę z białym wykończeniem, jakby żywcem wyjętą z garderoby bohaterki serialu o amerykańskiej młodzieży licealnej. Klasy tej niezobowiązującej kurtce dodaje elegancki kolor - granat to zawsze dobry wybór, pasuje do wszystkiego i każdemu, a przy tym jest niezwykle wprost szykowny (dużo bardziej niż czerń).