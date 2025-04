Co przyniesie środa, 23 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 4 Denarów

W życiu prywatnym nie daj się podkusić potrzebie nadmiernej kontroli. Trzymając rękę na pulsie, nie zawsze unikniesz kryzysu. Możesz za to mieć zajęte ręce… Zaufaj czyjemuś zdrowemu rozsądkowi, zadbaj przy tym o własne bezpieczeństwo i nie zajmuj tym, na co nie masz wpływu. W finansach czas na zmiany. Zrób ruch w interesie, włóż kij w mrowisko.

Horoskop tarotowy środę na dla Byka

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych odróżniaj to, na co masz wpływ, od zjawisk, które od Ciebie nie zależą. Nie wzbudzaj w sobie poczucia winy i nie dawaj wpędzać się w nie innym. O sile związku stanowi to, jak radzicie sobie z wyzwaniami, a nie to, czy zdołaliście ich uniknąć. W finansach sytuacja wokół Ciebie może drastycznie się zmienić, ktoś straci swoje wpływy.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych pojawi się okazja do żywiołowego wesela. Wciąż jednak trzeba będzie zachować pewne ramy, trzymać się zasad, wykazać się dobrymi manierami. W grę wchodzą rodzinne uroczystości o dość wysokim stopniu formalności, np. ślub i wesele, chrzciny itd. W finansach warto odłożyć niewielkie pieniądze na prezent lub przyjęcie.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym mogą Cię dopaść smutek i niepewność. To naturalne emocje, nie ma co ich ukrywać ani też demonizować. Pozwól im przez siebie przepłynąć i nie zatrzymuj się zbyt długo przy ponurych wspomnieniach. Obecna sytuacja może okazać się znacznie łatwiejsza niż ją postrzegasz. W finansach zastanów się, zanim wystąpisz z jakimś apelem lub propozycją.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Rydwan

W życiu prywatnym musisz zapanować teraz nad swoimi emocjami. Niektóre osoby grają Ci na nerwach, ale nie powinny o tym wiedzieć. Trzeba będzie wymóc na kimś posłuszeństwo. Wóz albo przewóz! Druga Strona wierzga i protestuje? Jak powiadają… baba z wozu - koniom lżej! W finansach ktoś może nalegać na Twój wyjazd, proponować awans lub przeniesienie.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 10 Kielichów

W relacjach osobistych dąż teraz do zgody. Omijaj szerokim łukiem tematy, które generują wielkie emocje, a nie mają bezpośredniego wpływu na Twoje życie. Szczególnie unikaj dyskusji o polityce, wspominania i wypominania rzeczy, których nie da się już naprawić. W finansach możesz wejść w udaną komitywę z członkiem rodziny, podzielić majątek, przejąć schedę.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych miej teraz świadomość, że Twoja pozycja i możliwości opierają się na tym, czy otoczenie postrzega Cię jako osobę sprawiedliwą. Postępowanie w zgodzie z sumieniem i literą prawa nie musi wcale oznaczać braku empatii. Jeśli musisz dyscyplinować, również wysłuchaj i proponuj rozwiązanie. W finansach możesz mieć rozmowę z prawnikiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą szczodrą i ciepłą, dla której najważniejsza jest rodzina. Ten ktoś sprawia wrażenie łagodnego charakteru, ale o dobro swoich bliskich potrafi walczyć zawzięcie. Lepiej mieć tą personę w swoich szeregach. Komplementuj więc jej krewnych. W finansach możesz otrzymać pieniądze lub cenny podarunek od kobiety.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć komuś dużo do zaoferowania, ale… Druga Strona musi umieć to dostrzec! Nie uzależniaj swojego poczucia wartości od czyjejś percepcji. Serce nie sługa, a gusta bywają bardzo różne. Już niedługo może mieć Cię na oku osoba ciekawa świata. W finansach pewien człowiek jest bardzo inteligentny i stara się, ale wciąż trzeba go nadzorować.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Król Denarów.

W życiu osobistym przyjmuj czyjeś propozycje i awanse z pozycji "mogę to rozważyć, ale nie muszę". Odrobina nonszalancji nie zaszkodzi, o ile okrasisz ją poczuciem humoru i szelmowskim uśmiechem. Pamiętaj, że największe pole manewru ma ten, komu… najmniej zależy. W finansach trzeba będzie delikatnie sugerować, że masz więcej niż w rzeczywistości.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Kapłan

W relacjach prywatnych musisz realizować swoją agendę i jednocześnie sugerować, że przemawia przez Ciebie wyższa konieczność. Unikaj buty i tupania nogą. Z pewnością znasz ludzi o łagodnym głosie, w których aksamitnych objęciach gną się najtwardsze charaktery. Bierz z nich przykład. W finansach możesz zdobyć zyski, współpracując z uczelnią lub starą firmą.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto życzy Ci dobrze, jest autentycznie zaangażowany i chce się sprawdzić za wszelką cenę. Jednak nawet takie czyste serce może ponieść druzgocącą porażkę. Nie oceniaj go zbyt surowo i miarkuj swoje oczekiwania. W finansach możesz otrzymać rolę, stanowisko, do którego trzeba będzie "dorosnąć".

