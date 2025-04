Ile do koperty na komunię? Internauci podali konkretną kwotę

W ramach badań przeprowadziliśmy ankietę, w której udział wzięło 206 osób. Zadaliśmy im pytanie dotyczące kwoty, jaką zazwyczaj umieszczają w kopercie wręczanej z okazji Pierwszej Komunii Świętej. Respondenci mogli wybierać spośród kilku przedziałów: mniej niż 200 zł, 500 zł, 800 zł, 1000 zł, 1500 zł oraz powyżej 1500 zł.

Odpowiedzi były zróżnicowane, co pokazuje, że nie ma jednoznacznego społecznego konsensusu w tej kwestii. Niemniej jednak, z uzyskanych wyników udało się wyłonić kwoty, które najczęściej i najrzadziej pojawia się w kopertach komunijnych.

Chociaż mówi się wiele o symbolicznych prezentach, to rodzice często oczekują większych kwot za komunię 123RF/PICSEL

Najrzadziej wskazywanymi opcjami były 800 zł oraz 1500 zł. Najwięcej głosów zdobyła natomiast suma 500 zł - aż 29% osób uznało ją za odpowiednią. Niewiele mniej, bo 26% ankietowanych, zadeklarowało, że daje lub zamierza dać aż 1000 zł. Co ciekawe, mimo że niektórzy ankietowani uważają, że wręczanie więcej niż 1000 zł jest przesadą, to jednak 15% respondentów przyznało, że skłonni są umieścić w kopercie kwotę przekraczającą 1500 zł. Takie dane mogą świadczyć o rosnących oczekiwaniach społecznych wobec prezentów komunijnych, jak również o zróżnicowanym podejściu do tej tradycji - od symbolicznego gestu po bardziej kosztowny upominek.

Wśród naszych internautów nie zabrakło również słów podkreślających, że liczy się przede wszystkim intencja, a nie konkretna suma pieniędzy. Zdaniem tych osób, wartość prezentu powinna być dopasowana do indywidualnych możliwości finansowych darczyńcy, a nie do oczekiwań innych czy społecznych trendów. Podkreślają oni, że wręczanie prezentu z okazji Pierwszej Komunii Świętej powinno być wyrazem serca i dobrej woli, a nie próbą rywalizacji czy popisywania się zasobnością portfela.

Na tyle, ile cię stać

Każdy daje tyle na, ile go stać

Ile Niemcy dają na komunię? Mniej znaczy więcej?

Jak informują niemieckie serwisy internetowe, takie jak biallo.de czy merkur.de, w Niemczech kwoty wkładane do kopert komunijnych są uzależnione od stopnia zażyłości z dzieckiem. Zgodnie z tamtejszymi zwyczajami, chrzestni zazwyczaj przekazują sumy rzędu 50 do 100 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 215 do 430 zł. Taka kwota postrzegana jest jako wyraz bliskiej relacji oraz pewnej odpowiedzialności wynikającej z pełnienia roli "opiekuna".

Z kolei członkowie najbliższej rodziny, tacy jak dziadkowie, ciotki czy wujkowie, zwykle decydują się na mniejsze kwoty - od 20 do 50 euro (czyli około od 85 do 215 zł). Jeśli natomiast chodzi o znajomych czy dalszych przyjaciół rodziny, to w ich przypadku prezent pieniężny ma charakter raczej symboliczny - często mieści się w granicach od 5 do 10 euro, czyli około od 22 do 43 zł. Takie gesty są bardziej wyrazem pamięci i serdeczności niż próbą zaimponowania.

Co ważne, autorzy niemieckich poradników komunijnych zwracają uwagę, że zbyt duży prezent - zwłaszcza od osoby, która nie należy do bliskiego kręgu rodzinnego - może być źle odebrany.

Ile w tym roku od chrzestnego na komunię? Oto aktualne stawki 123RF/PICSEL

