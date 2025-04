Samanta Brown - amerykańska globtroterka z wieloletnim doświadczeniem zdradziła obserwatorom z TikToka jeden ze swoich podróżniczych trików . Tym razem pokazała, do czego wykorzystuje deskę do prasowania - nie wspomniała przy tym o jej podstawowej funkcji.

- Deska do prasowania to 4,5 stopy [ok. 137 centymetrów - przyp. red.] cennej, dodatkowej przestrzeni blatu. Bardzo przydatnej, jeśli dzielisz pokój z rodziną i skończyło ci się miejsce do rozłożenia rzeczy. A może jesteś tylko ty i podróżujesz z wieloma rzeczami - mówi Samantha Brown.