Większość z nas kojarzy pestki dyni jako chrupiący dodatek do sałatek czy pieczywa. Ale czy wiedziałaś, że z tych niepozornych nasionek można wycisnąć prawdziwy kosmetyczny skarb ?

Gęsty i aromatyczny olej powstaje w procesie tłoczenia na zimno nasion dyni. W wyniku miażdżenia pestek uwalnia się ciemnozielony płyn o złotawym połysku i intensywnym zapachu. To właśnie ta metoda pozwala zachować maksimum wartości odżywczych, bez utraty delikatnych związków aktywnych.

Pamiętaj jednak, by nie mylić zdrowego oleju z dyni z dyniowymi przysmakami pełnymi cukru - jak słynne latte czy desery.

Taki olej to prezent od natury dla dojrzałej skóry - raz spróbujesz i nie wrócisz do kremów!

Olej ten jest bogaty w cynk , selen oraz witaminy A, C i E - znane ze swojego działania regenerującego i ochronnego. Zawiera również cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak omega-3 i omega-6. Dzięki takiej kompozycji olej z pestek dyni działa jak naturalne serum - odżywia, koi, uelastycznia i pomaga utrzymać młody wygląd skóry. To prawdziwa bomba witaminowa zamknięta w jednej kropli.

Co więcej, działa kojąco - łagodzi zaczerwienienia , podrażnienia , a także przyspiesza gojenie drobnych ran i wyprysków. Świetnie sprawdzi się także po opalaniu czy zabiegach kosmetycznych , kiedy skóra potrzebuje regeneracji.

Bogactwo antyoksydantów, a szczególnie witaminy E, czyni go sprzymierzeńcem w walce ze starzeniem się skóry - chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Skóra staje się bardziej napięta , a kontur twarzy wyraźniejszy . To doskonały składnik dla osób, które chcą działać przeciwzmarszczkowo , ale szukają naturalnych, łagodnych rozwiązań.

Ten niepozorny olej to naturalna odpowiedź na wiele problemów cery dojrzałej - od utraty jędrności, przez przesuszenie, aż po wrażliwość i nierówny koloryt.

Olej z pestek dyni ma zaskakujące właściwości - prawdopodobnie pobudza nawet porost włosów

Olej ten to tzw. olej bazowy ("carrier oil"), co oznacza, że można go stosować bezpośrednio na skórę albo mieszać z olejkami eterycznymi.