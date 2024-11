W nadchodzącym sezonie biżuteria będzie widoczna i to nawet z daleka! Kolczyki, naszyjniki i bransolety w rozmiarze XXL podbijają wybiegi, a co za tym idzie i serca wszystkich fashionistek. Dlatego teraz w modzie są wielkie, masywne formy, które przyciągają wzrok i nadają stylizacji wyrazistości. To dodatek, który świetnie sprawdzi się zarówno do codziennych, jak i wieczorowych zestawów, dodając im ekstrawaganckiego charakteru. Masywne naszyjniki zestawiane z prostymi, klasycznymi ubraniami, takimi jak swetry z golfem czy koszule, będą jednym z najpopularniejszych i jednocześnie najmodniejszych wyborów tej jesieni i zimy.