Przeszedł długą, czasami mocno wyboistą drogę. Najpierw nakładany przez kowbojów w westernach, potem, z uwagi na swoją trwałość, używany przez poszukiwaczy podczas XIX-wiecznej gorączki złota w Kalifornii. W końcu pojawił się jednak na salonach - coraz częściej wybierany przez ikony stylu lat 90. Wkrótce stał się synonimem łączenia obowiązujących trendów i wygody. Tak pozostało aż do dziś.

Kultowy, ponadczasowy i zawsze modny - niebieski jeans, który swoją przygodę z modą na dobre rozpoczął już w XVII wieku, teraz znów dochodzi do głosu. Ba, wygodnie rozsiada się wśród obowiązujących trendów i nie ma najmniejszego zamiaru odpuszczać. Trendsetterki są zgodne - tej jesieni będziemy nosić go w wersji total look’ów, stylizując "od stóp do głów".

Jak elegancko wystylizować jeansy? Tej jesieni możesz zachwycić

Przynajmniej jedna para niebieskich, jeansowych spodni (mniej lub bardziej ulubionych) dumnie spoczywa w szafie każdej z nas. Wraz z nadejściem jesieni czas na powrót po nie sięgnąć. Odpłacą się komfortem i wygodą noszenia, ochronią przed chłodem, a przy tym również dodadzą stylizacji elegancji i kobiecej nuty. Pod warunkiem, że odpowiednio je wystylizujemy.

Tej jesieni wśród najmodniejszych eksperci zgodnie wymieniają spodnie o kroju flare, będące "delikatniejszą" wersją dzwonów, barrel - te z wysokim stanem i szeroką od bioder nogawką, która zwęża się na dole oraz baggy - luźne, z dużymi kieszeniami. Z czym je łączyć? Odpowiedź jest bliżej, niż myślisz.

Jak elegancko wystylizować jeansy? Total looki znów dochodzą do głosu Valentina Frugiuele/Getty Images Getty Images

Jesienią jeans skradnie nasze serca. By wpisać się w trendy wystarczy połączyć go "od stóp do głów" - zestawiając ulubione spodnie z jeansową kataną, a najlepiej jeansowym trenczem. Wiązany w pasie płaszcz od kilku sezonów jest prawdziwym synonimem jesiennej słoty. Nie rezygnujmy więc z niego również teraz - wybierając ten, który kolorystycznie i tkaninowo współgrać będzie ze spodniami. Całość uzupełnijmy zaś... jeansową koszulą. Wyjdzie kobieco i ultramodnie.

Jakie jeansy modne na jesień 2024? Dodawaj do nich jeansowy trencz Jeremy Moeller / Contributor Getty Images

Modne fasony spodni na jesień wyróżniają się detalami. Wkrótce pokochamy krzywe przeszycia i duże kieszenie, doceniając ich unikalność, ale też uniwersalność. I chociaż to właśnie jeansy staną się podstawą do tworzenia modnych stylizacji, uwagi nie warto odmawiać także dodatkom.

Jaki kolor pasuje do dżinsów? Stylizuj w wersji total look

Na swoich wybiegach jeans w wersji total look’ów lansują Isabel Marant, Kenzo, Valentino czy Sacai. Zalecają przy tym szaleństwa i eksperymenty. Co więc robić? Ciemny, surowy denim świetnie odnajdzie się w jesiennej estetyce (z czego doskonale zdaje sobie sprawę każda it-girl).

Jaki kolor pasuje do dżinsów? Stylizuj w wersji total look Jacopo Raule / Contributor Getty Images

Głębokie kolory jeansu zestawiać należy ze skórą i basicowymi elementami garderoby - przekonują eksperci. Sięgnijmy więc po ciepłe, jasne swetry, całość uzupełniając kobiecymi botkami i modnymi torebkami - na przykład tymi utrzymanymi w kolorze burgundu. Moda na total looki otwiera jednak szeroką bramę do eksperymentów. Łącz więc ciemne odcienie jeansu, z tymi jaśniejszymi. Zestawiaj te same kolory i oceniaj. Aż w końcu szalej z krojami i dodatkami, by odnaleźć swój własny styl. Jedno jest pewne - by wyglądać modnie, tej jesieni nie odmawiaj jeansowi.

