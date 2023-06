Wesele to świetna okazja na zabawę, tańce czy dobre jedzenie. Jednak dla wielu kobiet to również kłopot związany z wyborem odpowiedniej kreacji. Szczególnie dojrzałe panie mogą mieć obawy, czy uda im się znaleźć sukienkę, w której będą wyglądać atrakcyjnie i szczupło. Z myślą o nich przedstawiamy kilka najlepszych propozycji.

Sukienki na wesele - kopertowe

Jednym z najkorzystniejszych fasonów dla kobiet 50+ jest sukienka kopertowa. Po pierwsze, dekolt w serek optycznie wyszczupla górną część naszego ciała i podkreśla brzuch. Dodatkowo, dzięki charakterystycznemu przełożeniu materiału z jednej na drugą stronę ewentualny wystający brzuszek zostaje zamaskowany.

Przede wszystkim jednak sukienki kopertowe są niezwykle eleganckie, a przy tym również komfortowe w noszeniu. Dobrze sprawdzą się podczas tańca i będą idealnym rozwiązaniem na wesele dla dojrzałych pań. To, jak świetnie ten model układa się na ciele, można zobaczyć na przykładzie Katarzyny Cichopek.

Sukienki na wesele - szmizjerki

Kolejnym wyborem zapewniającym elegancję i klasę są szmizjerki. To ponadczasowy fason o koszulowym kroju, z kołnierzykiem i guzikami. Jego wielką zaletą jest fakt, że trudno znaleźć wygodniejszy rodzaj sukienki na wesele.

Szmizjerki oznaczają luźny krój, często są długości midi lub nieco powyżej kolona. Zdarza się, że w talii są podkreślone paskiem. To świetne rozwiązanie, które może optycznie wyszczuplić sylwetkę. Zwróć jednak w takim przypadku uwagę na to, by odcięcie nie przypadało u ciebie zbyt nisko. Małgorzata Kożuchowska udowadnia, jak dobrze prezentują się oryginalne wzory.

Sukienki na wesele - ołówkowe

Paniom, które nie boją się dopasowanych fasonów, można polecić sukienki ołówkowe. Modele tego typu podkreślają kobiece kształty i mogą dodać pewności siebie, jednak tylko wtedy, jeśli kochamy własne ciało. Aby nieco wyszczuplić optycznie sylwetkę, warto postawić na asymetryczne wzory i odpowiednie kolory.

Pamiętajmy również, że obcisłe sukienki nie są aż tak wygodne jak np. szmizjerki. Ważne jest w tym przypadku, aby wybrać właściwy materiał - oddychający i komfortowy i dobrze czuć się podczas tańca. Anna Popek postawiła na fason bez ramiączek i wyglądała znakomicie.

Sukienki na wesele - midi

Jeśli nie jesteś szczególną fanką swoich nóg, dobrym rozwiązaniem będą dla ciebie sukienki o długości maxi. Takie fasony zakryją wszelkie mankamenty związane z koślawymi kolanami czy niezbyt zgrabnymi łydkami.

W zależności od modelu sukienki maxi mogą być także bardzo komfortowe w noszeniu. Jeśli jednak chcemy dodać do swojego weselnego looku więcej elegancji, postawmy na bardziej dopasowany fason. Dobrze sprawdzi się rozcięcie na nodze, które zapewni wygodę nawet przy obcisłym kroju i doda nieco charakteru. Na przykładzie Joanny Racewicz widać, że świetnie się prezentuje.

Sukienki na wesele - odmładzające kolory

Przy wyborze sukienki na wesele trzeba również pamiętać o odpowiednim kolorze. W przypadku pań po 50-tce mogą nie sprawdzić się zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne barwy. Te pierwsze dodają optycznie kilogramów, drugie natomiast sprawiają, że nasza stylizacja wydaje się smutna i nas postarza.

Dlatego więc np. zamiast głębokiego granatu warto postawić na soczysty kobalt. Inne dobre wybory to m.in. butelkowa (ale nie za ciemna) lub trawiasta zieleń, bordo czy fuksja. Sprawdzą się także pastelowe odcienie jak błękit, pudrowy róż czy liliowy.

Sukienki na wesele - wyszczuplające wzory

Nie można zapomnieć o właściwych wzorach. Jeśli decydujemy się na niejednolitą strukturę sukienki, pamiętajmy o kilku zasadach. Drobniejsze printy będą lepsze od dużych, których szczególnie trzeba unikać w problematycznych miejscach np. biodrach czy udach. Dobre będą kwiaty, które nadadzą lekkości i odejmą lat.

Jeśli wybieramy paski, postawmy na te pionowe, które optycznie wydłużą naszą sylwetkę. Warto rozważyć także zastosowanie gry kolorem poprzez zastosowanie wzorzystych "paneli" - najlepiej szukać sukienki z ciemniejszymi pasami po bokach i środkiem w jaśniejszym odcieniu.

