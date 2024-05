Bordowe buty to jednak nie wszystko! Styliści tłumaczą bowiem, że na modowy sukces mogą liczyć tylko ci, którzy właściwie zestawią je z resztą garderoby. Takie obuwie lubi klasykę i doskonale współgrać będzie z prostymi dżinsami lub baggy jeans, letnimi sukienkami, np. w odcieniu czystej bieli, szarości i brązu. Bordowe buty możemy jednak połączyć również z mocniejszymi kolorami, a nawet... kolorowymi skarpetkami. Tutaj ogranicza nas już właściwie tylko wyobraźnia.

Fanką bordowych butów na lato jest już ikona stylu i żona Justina Biebera, Hailey Bieber. 27-latka pojawiła się jakiś czas temu w zestawie składającym się ze świetnie skrojonego garnituru i klasycznych dodatków, do których dobrała bordowe buty na wysokim słupku. Ta stylizacja to prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Fanką bordowego obuwia jest także aktorka i modelka Nina Dobrev, która modne szpilki do szpica zestawiła z oryginalną, brązową kreacją. Ta stylizacja to kolejny modowy wzór do naśladowania.