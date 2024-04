Kiedyś skrajny obciach, dziś trend sezonu. Te elementy garderoby znów wracają do łask

Opracowanie Aleksandra Tokarz

O niektórych wolałybyśmy nie mówić. Ba, nawet zupełnie zapomnieć. Część wywoła nostalgiczne wspomnienie dawnych lat, a cała rzesza innych lekki wstyd, że kiedykolwiek zaprosiłyśmy je do swojej garderoby. Są też takie, które obudzą zdecydowanie więcej wątpliwości, aniżeli zachwytu. To, co jeszcze dziesięć lat temu lądowało na dnie szafy z umownym dopiskiem „obciach”, dziś jest prawdziwym must have każdej garderoby. Oto zapomniane trendy, które w nowy sezon wkraczają tanecznym krokiem. To największy hit.