Po wielu latach królowania rurek od pewnego czasu na topie są dżinsy z szerokimi nogawkami. Choć skinny jeans wciąż mają swoje wierne grono fanek, bo w końcu w tego typu spodniach chodzi przede wszystkim o wygodę i komfort dla samej siebie, to obecnie wiele kobiet nosi zamiast nich wide leg jeans.

Wide leg jeans - na czym polegają i komu pasują?

Wide leg jeans to nic innego jak spodnie z szerokimi nogawkami. Modeli jest wiele - od popularnych dzwonów, czyli flare jeans, przez proste, dość szerokie nogawki, aż po te bardzo szerokie typu cargo. Wszystkie łączy wygoda w noszeniu.

Dżinsy tego typu sprawdzą się zarówno u kobiet szczupłych, które nie chcą podkreślać nóg obcisłymi modelami, jak i u tych z nieco większą wagą. W ich przypadku wide leg jeans pomogą ukryć masywne uda czy inne mankamenty.

Jak nosić wide leg jeans? Weź przykład z Anny Lewandowskiej

Spodnie z szerokimi nogawkami pokochały gwiazdy. Nosi je m.in. Anna Lewandowska - na różne sposoby, ale zawsze z klasą. Na kilku jej instagramowych zdjęciach można podejrzeć, że wide leg jeans lubi zestawiać z bomberką, luźnym swetrem i tenisówkami czy krótkim topem i adidasami.

To, co dobierzemy do wide leg jeans, zależy już od nas samych i danej okazji. Mimo że spodnie te mogą wydawać się typowo sportowe, to odpowiednio wystylizowane - np. ze szpilkami i koszulą - mogą również sprawdzić się jako bardziej "wyjściowe".

