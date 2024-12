Kurtki barn zyskują coraz większą popularność jako element garderoby, który wybierają osoby wyznaczające styl, w tym właśnie Francuzki. Na rynku jest tak wiele interesujących wersji, a wszystkie doskonale pasują do prostego topu i dżinsów, tworząc odpowiedni look. Dżinsy i kurtka typu barn to połączenie, które łączy funkcjonalność z casualowym stylem. Kurtka barn (często wykonana z bawełny, woskowanej tkaniny lub skóry) nadaje outfitowi rustykalnego, ale jednocześnie modnego charakteru.