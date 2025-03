Ariana Grande oczarowała wszystkich, pojawiając się w kreacji od Schiaparelli Haute Couture. Suknia, zdobiona 190 tysiącami kryształów, nawiązywała do jej roli w filmie "Wicked", łącząc w sobie elementy vintage z nowoczesnym blaskiem. Delikatne drapowania materiału i subtelne podkreślenie talii sprawiły, że Grande wyglądała niczym współczesna księżniczka. To dowód na to, że klasyczna elegancja wciąż ma swoje miejsce na czerwonym dywanie.