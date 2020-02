​Peleryna to absolutny "must have" tej zimy

Wśród najmodniejszych wierzchnich okryć tegorocznej zimy królują peleryny. Fason ten lansowały na wybiegach najsłynniejsze domy mody - od Marca Jacobsa, po Pradę, Diora i Celine. Kreacje wzbogacone o szykowne peleryny zdominowały czerwone dywany i pojawiły się na ekranach kin.

Zdjęcie Brie Larson zachwyciła w kreacji ozdobionej modną w sezonie peleryną /Sipa USA /East News

Peleryna jawi się jako jedno z najmodniejszych obecnie okryć wierzchnich. Kojarzący się ze strojem superbohaterów fason pokochali topowi projektanci mody. Wzorzyste i różnokolorowe peleryny pojawiły się na wybiegach m.in. u Marca Jacobsa, który zaprezentował sięgający ziemi, kraciasty model oraz Jeana Paula Gaultiera - francuski designer postawił na futurystyczny krój i niecodzienne połączenie kolorów, zestawiając ciemny brąz z odblaskowym kobaltem. Peleryny zagościły także na pokazach jesiennozimowych kolekcji Prady, Diora, Celine i Miu Miu. Z kolei Ulyana Sergeenko wykorzystała elegancką pelerynę w efektownej wieczorowej stylizacji.

Motyw peleryny pojawił się także na czerwonych dywanach. Podczas tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów wiele gwiazd zachwyciło w szykownych sukniach stanowiących wariacje na temat klasycznej peleryny. Brie Larson wybrała na tę okoliczność bogato zdobioną, szytą na miarę kreację projektu Celine, Alison Balsom zaprezentowała się w pomarańczowej, powłóczystej sukni, zaś Natalie Portman pojawiła się w misternie haftowanej i wzbudzającej sporo kontrowersji kreacji od Diora, w którą wszyte zostały nazwiska pominiętych w nominacjach do nagród Akademii reżyserek. Wspólnym mianownikiem oscarowych strojów gwiazd był motyw dyskretnie zakrywającej ramiona peleryny.

Fascynacja przywodzącym na myśl kostiumy Batmana czy Zorro elementem garderoby ożyła na nowo po premierze długo wyczekiwanego filmu "Małe kobietki". Mimo sześciu nominacji do Oscara, obraz w reżyserii Grety Gerwig zdobył finalnie jedną statuetkę - za najlepsze kostiumy. Kunsztowne stroje zaprojektowane przez cenioną kostiumografkę Jacqueline Durrant zachwycały wiernym odwzorowaniem epoki i dopasowaniem do osobowości każdej z bohaterek. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów zaprezentowanych na ekranie stylizacji były właśnie peleryny - m.in. kraciaste, pastelowe i purpurowe.

Wszystko wskazuje na to, że nie pożegnamy się prędko z tym uroczym fasonem. Jak pokazał wybieg Nowojorskiego Tygodnia Mody, peleryny nosić będziemy co najmniej do następnej zimy. Podczas gdy u Adama Lippesa stanowiły one dopełnienie romantycznych, delikatnych sylwetek, Carolina Herrera postanowiła nadać pelerynom nieco bardziej nowoczesny, miejski charakter, wykorzystując je w minimalistycznych, monochromatycznych stylizacjach. Zastanawiając się nad wyborem modnego wierzchniego okrycia, rozważmy zatem pelerynę. To jeden z niewielu trendów, które w tym samym czasie święcą triumfy nie tylko na wybiegach i czerwonych dywanach, ale także na ekranach kin.