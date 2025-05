O co tyle szumu?

Młode ziemniaki to taki mały kulinarny cud, który warto celebrować póki trwa sezon - bo niestety, nie trwa długo.

To nie są zwykłe kartofle

Młode ziemniaki to inna liga - gotują się szybciej, nie trzeba ich obierać, a ich delikatność aż się prosi, by nie zasłaniać jej nadmiarem przypraw. Ale żeby w pełni je docenić, trzeba je najpierw dobrze ugotować.

2. Nie gotuj ich zbyt długo. Młode ziemniaki są delikatne i gotują się znacznie szybciej niż te starsze. W zależności od wielkości - od 10 do 20 minut. Warto je sprawdzać widelcem, żeby nie zamieniły się w purée zanim zdążysz je odcedzić.

4. Nie przykrywaj do końca. Zostaw pokrywkę lekko uchyloną - ziemniaki nie będą się tak pienić i nie wykipią.

Młode ziemniaki są lżejsze i mają nieco mniej skrobi niż starsze egzemplarze, dzięki czemu są łatwiej trawione i mniej zapychające. Mają za to sporo witaminy C i B6, a także potasu i magnezu, które wspierają pracę serca i mięśni. No i najważniejsze - są naturalnie pyszne, tak bardzo, że niektórzy jedzą je nawet bez soli.