Warzywa to doskonałe źródło wielu witamin i minerałów , ponadto zdecydowana większość warzyw powinna stanowić podstawę diety , nawet gdy dążymy do osiągnięcia upragnionej sylwetki. Jednak jak niemal w każdym produkcie spożywczym, w warzywach znajdują się węglowodany i określona wartość kaloryczna .

Do najbardziej kalorycznych warzyw zalicza się m.in. ziarna soi (w 100 g znajduje się 400 kcal), suszony groch, fasola, soczewica (w 100 g tych warzyw jest po 350 kcal). Z kolei w 100 g ziemniaków jest ok. 60-85 kcal. Należy pamiętać, że choć ziemniaki nie są najbardziej kalorycznym warzywem, to jednak mogą one być tuczące, gdy zalewamy je tłuszczem lub różnymi sosami.