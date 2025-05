Trawa z rolki to propozycja dla osób, które m.in. niekoniecznie pasjonują się ogrodnictwem, a chciałyby posiadać piękny trawnik , bez poświęcania mu swojego czasu. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie niemal natychmiastowego efektu , czego nie można powiedzieć o trawniku z siewu. Ten bowiem wymaga cierpliwości i przede wszystkim czasu na kiełkowanie, a na odpowiednie zagęszczenie i wykształcenie trawnika trzeba niekiedy poczekać do następnego sezonu.

Eksperci ds. ogrodnictwa wychodzą z założenia, że trawa z rolki to dobre rozwiązanie do niewielkich ogrodów .

Należy jednak pamiętać, że aplikowanie trawnika z rolki w miejscach mocno zacienionych może sprawić, że nie będzie miał zapewnionych prawidłowych warunków do rozrostu, przez co szybko zacznie tracić na swojej atrakcyjności. Rzecz jasna nie jest to regułą, bowiem dużo zależy od rodzaju trawy.