​Płaszcze idealne na jesień. Tak nosi je Grażyna Torbicka

W sklepach odzieżowych dostępny jest obecnie szeroki wachlarz różnorodnych płaszczy jesienno-zimowych. Cieńsze, grubsze, dłuższe, krótsze, z paskiem, zapinane na guziki, o fasonach dopasowanych i oversizowych, a także jaśniejszych i ciemniejszych odcieniach. W tegorocznym sezonie projektanci szczególnie polecają płaszcze o długości sięgającej do połowy łydki, bądź też dłuższe.



Dla kobiet w średnim wieku strzałem w dziesiątkę będą natomiast płaszczyki przewiązywane w talii - te podkreślą sylwetkę lub też fasony luźniejsze, które zakamuflują wszelkie niedoskonałości. Panie po 50., które nierzadko mają dylemat, jaki płaszcz będzie dla nich odpowiedni, mogą z powodzeniem wzorować się na polskich i zagranicznych celebrytkach w średnim wieku.



Wśród modnych Polek ze szczególnie wyrafinowanego stylu słynie Grażyna Torbicka. Jej stylizacje są zawsze niezwykle modne, dodające wdzięku i doskonale dopasowane do wzrostu oraz figury. Jakie jesienne płaszcze nosiła Torbicka na przestrzeni ostatnich lat? Te modele są ponadczasowe, wizualnie odmładzające, a podobne znajdziesz w większości sieciówek.

Oversizowy, "lejący" trencz

Trencz to niezwykle uniwersalny model płaszcza idealny na wiosnę oraz jesień, pasujący kobietom w każdy wieku. Paniom po 50. polecane są szczególnie fasony z tzw. "lejącej" tkaniny, które wspaniale podkreślają sylwetkę. Grażyna Torbicka nosiła tego typu odzienie wierzchnie w kolorze szarym i prezentowała się fenomenalnie.

Zdjęcie Trencz to zawsze doskonały wybór dla kobiet w średnim wieku / East News

Luźny płaszcz w kolorze czerwonym lub bordowym

Płaszcz na jesień czy zimę nie musi mieć nudnej, ponurej barwy. Wdzięku dodadzą szczególnie modele w kolorze bordowym lub czerwonym. Wybierz ponadczasowy, luźniejszy fason zapinany na guziki, a z pewnością posłuży na wiele lat.

Zdjęcie Płaszcz w odcieniach czerwieni będzie pasował zarówno do blondynek jak i brutenek / East News

Czarny, długi płaszcz

Klasyczny płaszcz w kolorze czarnym zawsze warto mieć w swojej garderobie. Nigdy nie wyjdzie z mody i sprawdzi się na wiele różnych okazji. Pasuje zarówno na większe wyjścia jak i do codziennych stylizacji. Szczególnie elegancko prezentował się będzie w długości sięgającej do kostek - nie jest jednak powiedziane, że mogą zakupić go wyłącznie wysokie kobiety. Przy niższym wzroście, założony do botków na obcasach również będzie prezentował się zjawisko.