Czy można jeść końcówki szparagów?

Szparagi to prawdziwe rarytasy, które są ulubionymi warzywami wielu osób. Nie dość, mają naprawdę unikalny smak, to jeszcze zawierają cenne składniki odżywcze, takie jak witamina C, witamina E, witaminy z grupy B, jod, cynk, wapń, potas czy magnez. Sezon na szparagi rozpoczyna się w maju i zazwyczaj trwa do końca czerwca lub początku lipca. Warto jednak pamiętać, że nie każdy powinien rozkoszować się szparagami. Z owych warzyw powinny zrezygnować osoby cierpiące między innymi na kamicę nerkową, dnę moczanową czy zespół jelita drażliwego.

W trakcie przygotowywania szparagów do dalszej obróbki wiele osób pozbawia warzywa zdrewniałych końcówek, a następnie wyrzuca je do kosza. Okazuje się, że to błąd! Rzeczone pozostałości są jadalne - trzeba tylko wiedzieć, jak prawidłowo je wykorzystać. Używa się ich między innymi do przyrządzania pysznych zup lub sosów.

Do czego wykorzystać końcówki szparagów? Zrób aromatyczny bulion lub zupę krem

Ucięte końcówki szparagów warto wykorzystać do przygotowania aromatycznego bulionu. Przed rozpoczęciem gotowania warto uzupełnić całość marchewką i cebulą. Tego rodzaju wywar to idealna baza do rozmaitych dań, takich jak między innymi risotto.

Końcówki szparagów oraz bulion, który powstał wskutek ich gotowania, dobrze jest wykorzystać do przyrządzenia zupy krem. Wówczas wystarczy dodać do garnka ugotowane ziemniaki, cukinia oraz inne zielone warzywa, a następnie porządnie wszystko zmiksować. Zupę dobrze jest uzupełnić niewielką ilością słodkiej śmietany, która nada jej wspaniałą konsystencję.

Szparagi można jeść w rozmaitej formie, także pod postacią zupy-kremu 123RF/PICSEL

Co zrobić z końcówek szparagów? Postaw na pyszny sos

Z końcówek szparagów można także przyrządzić przepyszny sos, który idealnie nada się jako dodatek do mięs lub makaronu. Wystarczy ugotować końcówki, aż porządnie zmiękną, a następnie dodać niewielką ilość śmietanki i zmiksować. Całość warto doprawić solą, pieprzem, mieloną słodką papryką oraz czosnkiem granulowanym.

Tak gotowy sos idealnie smakuje z makaronem spaghetti lub penne, do którego warto dorzucić nieco suszonych pomidorów, poszatkowanej natki pietruszki, zielonego groszku lub papryki. To idealny sposób na szybki, sycący i bardzo smaczny obiad.

