Kopenhaga po raz kolejny udowadnia, że ekoturystyka nie musi być nudna. Duńska stolica, uznawana za jedno z najbardziej ekologicznych miast w Europie, ponownie wprowadza akcję, która nie tylko zachęca do odpowiedzialnych podróży, ale też nagradza za nie turystów. Darmowa kawa, rejs po porcie czy bilety do najważniejszych atrakcji? To wszystko można dostać bez płacenia - wystarczy wykonać kilka prostych działań na rzecz środowiska.

"CopenPay" wraca latem 2025

Tegoroczna odsłona programu "CopenPay" wystartuje 17 czerwca i potrwa do 17 sierpnia 2025 roku. Inicjatywa ma na celu promowanie bardziej zrównoważonego modelu podróżowania. W praktyce oznacza to, że osoby, które zdecydują się na ekologiczny gest - na przykład przyjadą do miasta pociągiem zamiast samochodem, posprzątają fragment plaży albo zostaną w mieście dłużej niż cztery noce - będą mogły liczyć na nagrody.

Aby wziąć udział w akcji, należy odwiedzić stronę internetową visitcopenhagen.com/copenpay, wybrać jedną z dostępnych proekologicznych aktywności i zarejestrować swój udział. Każdy uczestnik może odebrać darmową atrakcję - od filiżanki kawy po bilety wstępu do prestiżowych muzeów.

Co można dostać za darmo?

Lista nagród jest naprawdę imponująca. W ramach akcji można m.in. skorzystać z bezpłatnego rejsu GoBoat, wypożyczyć rower z Donkey Republic, wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem czy napić się aromatycznej kawy w wybranych kawiarniach. W tym roku do inicjatywy dołączyły także znane atrakcje, takie jak:

Muzeum Narodowe w Kopenhadze,

Duńska Galeria Narodowa,

Zamek Kronborg w Elsynorze (znany z "Hamleta"),

centrum sportów miejskich Copenhill,

zielony Urban Garden,

legendarny browar Carlsberg.

Każdy z tych partnerów oferuje konkretne nagrody dla uczestników akcji - od darmowych wejściówek po specjalne zniżki.

Ekoturystyka się opłaca

Nie jest to pierwsza edycja tej wyjątkowej kampanii. Już w zeszłym roku "CopenPay" przyciągnął uwagę 75 tysięcy turystów. Dużym powodzeniem cieszyła się zwłaszcza akcja zbierania śmieci w porcie, za którą można było otrzymać darmowy rejs łódką. Jak podkreśla Mads Pilegaard Sander z firmy GoBoat, inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i miała realny wpływ na poprawę jakości środowiska w przestrzeni miejskiej.

Zebraliśmy setki worków odpadów, a turyści świetnie się przy tym bawili. To pokazuje, że nawet małe gesty mają znaczenie

- mówi Pilegaard Sander.

Dłużej = lepiej

Organizatorzy akcji podkreślają również, że jednym z ważniejszych elementów programu jest zachęcanie turystów do dłuższych pobytów. Goście, którzy zdecydują się zostać w Kopenhadze co najmniej cztery noce w hotelach z partnerskiej listy, mogą liczyć na dodatkowe korzyści - np. darmowy wstęp do galerii lub rejs po kanałach.

To nie tylko ukłon w stronę środowiska - ograniczając tzw. "szybką turystykę" i emisję CO₂ związaną z częstym przemieszczaniem się - ale też sposób na wsparcie lokalnej gospodarki turystycznej. Więcej noclegów to więcej wpływów do budżetu miasta i większa szansa na promowanie lokalnych inicjatyw.

Zielony przykład dla Europy

Kopenhaga już od lat uchodzi za jedno z najbardziej "zielonych" miast na świecie. Słynie z doskonałej infrastruktury rowerowej, licznych parków i zrównoważonej polityki transportowej. Program "CopenPay" to kolejny dowód na to, że stolica Danii traktuje ekologię nie jako modny trend, ale realną strategię rozwoju miasta.

Czy inne europejskie miasta pójdą tym śladem? W dobie kryzysu klimatycznego takie inicjatywy z pewnością mają sens - nie tylko pod kątem ochrony środowiska, ale też budowania pozytywnego wizerunku miasta w oczach turystów. A jak pokazuje przykład Kopenhagi - dobra kawa i darmowe wejściówki potrafią zdziałać cuda.

