Najmodniejsze dodatki na jesień 2023. Znajdziesz je w każdej sieciówce

Najpierw "suknia zemsty", a teraz to. Znów ubrała się jak księżna Diana. Ten look już jest hitem

Anna Popek w ultramodnym sweterku. Murowany hit jesieni 2023

5 kolorów, które sprawią, że twoje proste niebieskie dżinsy będą wyglądać stylowo

Kozaki to rodzaj obuwia, który mnóstwo kobiet chętnie nosi nie tylko w chłodne dni, ale również zakłada wiosną czy wczesną jesienią do zwiewnych sukienek bądź też spódniczek. Potrafią one bowiem genialnie podkręcić każdą stylizację. Gdy temperatury znacznie spadną, zapewniają natomiast ciepło oraz komfort. Każda kobieta powinna mieć zatem w swojej kolekcji chociaż jedną parę ponadczasowych, dobrej jakości kozaków. Jakie królują i będą królować w sezonie jesień/zima 2023/24? Oto pięć najmodniejszych modeli.

Czytaj także: Idealne sukienki na jesień dla kobiet 50+. Tak noszą je gwiazdy

Reklama

Modne kozaki na sozon jesień-zima 2023/2024 - modele z wysoką cholewką

Od wielu sezonów w sklepach obuwniczych dostępne są kozaki z cholewką sięgającą za kolano. W niektórych latach były mniej, w innych bardziej "na topie". W roku 2023 i 2024 zdecydowanie wracają do łask ze zdwojoną mocą. Modne są zarówno modele płaskie, jak i te na słupku czy szpilce. Zaletą takich butów jest na pewno to, że dają więcej ciepła, aniżeli krótsze kozaki.

Instagram Post Rozwiń

Modne kozaki na sezon jesień-zima 2023/2024 - modele z dopasowaną cholewką

Poza tym, że w trendach figurują kozaki za kolano, dobrze by miały one dopasowaną cholewkę. Tego typu buty królują obecnie na pokazach mody u najbardziej znanych projektantów. Promują je Hermès, Elie Saab, Chanel, Lanvin, Valentino i Balenciaga. Długa, dopasowana cholewka idealnie sprawdzi się do sukienek i spódnic przy okazji większych wyjść.

Zdjęcie Jeśli chodzi modele kozaków z dopasowaną nogawką, najbardziej uniwersalne będą oczywiście czarne, beżowe, kremowe czy brązowe / East News

Zobacz też: Najmodniejsze dodatki na jesień 2023. Znajdziesz je w każdej sieciówce

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

Modne kozaki jesień-zima 2023/2024 - modele futrzane

W tym sezonie totalną furorę zrobią także kozaki obszyte futerkiem. W aktualnie obowiązujące trendy wpisują się zarówno modele na płaskiej podeszwie jak i szpilce, z czubkiem w szpic jak i półokrągłym noskiem. Będą doskonale współgrać z dopasowanymi spodniami jak i dzianinowymi sukienkami.

Modne kozaki na sezon jesień-zima 2023/2024 - modele ze ściąganą cholewką

Kolejnym hitem na sezon 2023/2024 są kozaki z szeroką, ściąganą na górze cholewką. Będą pożądane przez miłośniczki modowych eksperymentów, bo wyglądają naprawdę stylowo i nowocześnie. Takie buty potrafią urozmaicić nawet najprostszą, najnudniejszą stylizację.

Modne kozaki na sezon jesień-zima 2023/2024 modele na platformie

Na liście butów jesienno-zimowych, które uznane zostały za najmodniejsze w tym sezonie są również klasyczne kozaki na platformie, z luźną cholewką sięgającą do kolan. Tego typu buty są bardzo wygodne i najbardziej klasyczne spośród wszystkich - można nosić je do jeansów, legginsów, sukienek czy spódnic. Sprawdzą się w zasadzie na każdą okazję. Do tego modele ocieplane będą idealne na mróz oraz śnieg.

Instagram Post Rozwiń