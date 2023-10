Najmodniejsze dodatki na jesień 2023. Znajdziesz je w każdej sieciówce

Zwróć uwagę na liście. Tylko wtedy seler jest gotowy do wykopania z ziemi

Jesień 2023 pod względem modowym wyróżnia się ogromną różnorodnością. Co prawda wiele elementów garderoby z lat poprzednich nadal pozostaje w trendach, jednak projektanci postanowili wtrącić jeszcze kilka zupełnie świeżych i szykownych dodatków. Przedstawiamy te, które aktualnie królują na wybiegach i są ultramodne. Co więcej możesz zakupić je w większości "sieciówek" czy nawet second handach. Twój portfel na tym nie ucierpi.

Modne torebki na jesień 2023

Tegorocznej jesieni na topie są torebki w odcieniach brązu, beżu czy burgundu - czyli typowo jesiennej kolorystyce. Dla tych kobiet, które chcą dodać do stylizacji nieco więcej "twistu", idealnym rozwiązaniem będzie torebka z ozdobą w postaci sztucznego pióra. Obecnie robią one furorę na pokazach u najsławniejszych projektantów.

Modne nakrycia głowy na jesień 2023

Jeśli chodzi o nakrycia głowy na jesień 2023, królują aktualnie kapelusze oraz dzianinowe berety w stylu francuskim - gładkie lub zdobione cekinami. Nadal w trendy wpisują się czapki typu beanie - zarówno te w stonowanych barwach jak i bardziej jaskrawych odcieniach. Nieco oryginalniejszym rozwiązaniem będzie natomiast kaptur dzianinowy - tzw. Balaklava.

Modne szaliki na jesień 2023

Większość sklepów odzieżowych oferuje obecnie mnóstwo przeróżnych szali, szalików i apaszek. Jesienią 2023 warto postawić na te w rozmiarze XXL - niekoniecznie grube, ale długie i konkretne. Możesz wybrać zarówno model bez żadnego wzoru jak i np. w delikatną krateczkę. Idealnie sprawdzą się one zarówno do eleganckiego płaszcza czy sportowej kurki.

Zdjęcie Miłośniczki mody w tym sezonie powinny wybierać przede wszystkim długie, szerokie szale / East News

Modne rękawiczki na jesień 2023

W chłodne, jesienne dni nie można również zapomnieć o rękawiczkach. W bieżącym sezonie królują modele sięgające za łokieć - mogą być wykonane zarówno z ekoskóry jak i dzianiny. Dla miłośniczek klasycznych rozwiązań mamy również dobrą wiadomość - krótkie rękawiczki absolutnie nie wychodzą z mody.

Modne buty na jesień 2023

W sezonie jesień 2023 królują zdecydowanie kozaki - i to nie byle jakie. Muszą mieć wysoką, dopasowaną lub elastyczną cholewkę. Nie ma różnicy, czy wybierzesz te na płaskiej podeszwie, platformie czy obcasie słupku. Jeśli wolisz natomiast botki czy mokasyny, zaopatrz się w takie o grubszej, masywniejszej podeszwie.

Zdjęcie Zdaniem projektantów, każda kobieta powinna mieć w swojej szafie przynajmniej jedną parę porządnych kozaków / East News

Jakie kolory królują jesienią 2023?

Nie można też nie wspomnieć o jesiennych kolorach dodatków, które podbiły już serca kobiet na całym świecie i aktualnie wybierane są najczęściej. Należą do nich żółty, pomarańczowy, lawendowy, czerwony oraz fuksjowy. W trendach pozostaje oczywiście czerń, beż, a także kolor camelowy.

Gdzie kupić najmodniejsze dodatki na jesień 2023?

Aktualnie niemal wszystkie sieciówki oferują szeroki wachlarz jesiennych i zimowych dodatków. Znajdziesz tam zarówno szaliki czy czapki na umiarkowane jak i bardzo niskie temperatury. Duży wybór znajdziemy przede wszystkim w H&M, Reserved czy Mohito. Unikalnych i ciekawych dodatków warto też szukać w sklepach z tanią odzieżą - przy odrobinie szczęścia natrafisz tam na dużo lepsze gatunkowo dodatki za zdecydowanie niższą cenę.