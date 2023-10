Te spódnice są hitem na jesień i zimę 2023/2024. Idealne do kozaków i botków

Bomberki są hitem tej jesieni. Takie kroje proponują sieciówki

Jesienią i zimą mimo chłodów, spódnice czy sukienki będą równie dobrym wyborem co spodnie. Odpowiednio dobrane do pogody można stylizować na wiele różnych sposobów. Co więcej są nie tylko komfortowe w noszeniu, ale również zapewniają ciepło i idealnie sprawdzą się m.in. do pracy, na randkę czy chociażby wyjście do teatru. Jakie fasony jesienią i zimą 2023/2024 są warte uwagi? Przedstawiamy trzy ultramodne modele.

Rozkloszowana spódnica midi czyli circle skirt

W zeszłym roku jesienną porą furorę robiły spódnice mini, a obecnie do łask wracają te o długości midi, zasłaniające nogi. Trend ten dało się już zaobserwować tegorocznej wiosny, kiedy to w sieciówkach pojawiało się mnóstwo zwiewnych, dłuższych spódniczek. W sezonie jesień-zima 2023/2024 uwagę warto zwrócić szczególnie na inspirowane modą z lat 50. XX wieku, rozkloszowane spódnice midi, w języku angielskim nazywane - circle skirts. W odświeżonym i bardziej nowoczesnym wydaniu pojawiają się obecnie na wybiegach najbardziej znanych na świecie projektantów, a także są dostępne w najpopularniejszych sklepach odzieżowych. Rozkloszowana spódnica o długości do połowy łydki genialnie współgrać będzie z kozakami z cholewką za kolano, a w cieplejsze dni ze szpilkami czy mokasynami.

Spódnice plisowane

Plisowane spódnice modne są już od kilku sezonów, jednak właśnie teraz będą wyprzedawać się na potęgę. Plisowanki o różnych długościach dostępne są w niemal każdej sieciówce i o dziwo - na sezon jesienno-zimowy nadają się idealnie. W połączeniu z koszulą, dopasowaną bluzką z długim rękawem, ciepłym sweterkiem czy kardiganem, a także modnymi kozakami i grubszymi rajstopami stworzą doskonałą, modną stylizację.

Zdjęcie Plisowane spódnice są obecnie modne zarówno w wersji midi, maxi jak i mini / East News

Spódnice jeansowe

Pisaliśmy już, że w sezonie jesień-zima 2023/2024, wśród najbardziej modnych sukienek są te denimowe. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku spódnic - jeansowe podbiły już serca wielu znanych celebrytek na całym świecie i tegorocznej jesieni noszone są jeszcze chętniej.

W chłodniejsze dni najlepiej wybrać te o długości midi lub maxi - były one hitem w latach 60. i 70., a dziś wracają do łask. W sieciówkach znajdziecie jednak również modele sięgające do kolan oraz krótsze. Co założyć do denimowej spódnicy? Opcji jest naprawdę mnóstwo. Możesz wybrać zarówno mokasyny, buty sportowe na grubszej podeszwie, kozaki czy botki. Na wierzch zarzuć natomiast kurtkę lub ciepłą, wełnianą marynarkę. W przypadku krótszych fasonów idealny będzie również płaszcz.