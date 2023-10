Najmodniejsze sukienki na jesień 2023. Te trzy modele noszą już polskie celebrytki

Chłodną jesienią, a nawet zimą miłośniczki sukienek również mogą nosić to, co lubią najbardziej. Wystarczy wybrać odpowiedni model, by czuć się modnie, kobieco oraz komfortowo. Jakie sukienki tegorocznej jesieni polecane są przez projektantów? Oto trzy modele, które uwielbiają nosić polskie i zagraniczne celebrytki. Podobne znajdziesz w każdej sieciówce.

Zdjęcie Jesienią długie, wzorzyste sukienki chętnie nosi m.in. Małgorzata Kożuchowska / East News