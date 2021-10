​Tej jesieni noś ubrania w kwiaty i w neonowych kolorach

Dziś wiemy już, że globalny kryzys epidemiologiczny nadał światu nowy bieg, wymuszając zmiany w wielu sektorach gospodarki. Branżą, która szczególnie dotkliwie odczuła skutki pandemii jest sektor modowy, który musiał się mierzyć z problemami z transportem, zamknięciem placówek handlowych i paraliżem produkcyjnym. Projektanci największych domów mody zdają się tymczasem z optymizmem patrzeć w przyszłość, do czego zresztą zachęcają swoich odbiorców. Choć designerzy pracowali w tym roku w wyjątkowych okolicznościach, a swoje najnowsze kolekcje zaprezentowali wirtualnie lub podczas kameralnych pokazów, ich projekty emanują energią i witalnością. Stonowane kolory zamieńmy więc na jaskrawe odcienie, a jednolite materiały - na wzorzyste, pokryte graficznymi wzorami tkaniny. Wygląda na to, że wygodne szare dresy, które królowały w naszych szafach tuż po wybuchu pandemii, ustąpią miejsca nieco bardziej fantazyjnym fasonom.

Jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej zaskakujących trendów tej jesieni są neony. Zdominowały one pokazy Jil Sander, Oscara de la Renty, Prady, Emilii Wickstead i JW Andersona. Wzbogacić jesienne stylizacje o mocne kolory możemy na kilka sposobów. Najprostszym rozwiązaniem będzie zainwestowanie w neonowe okrycie wierzchnie, dzięki któremu każdy strój zyska wyrazisty kolorystyczny akcent. Miłośniczki nieco bardziej zachowawczego stylu mogą postawić np. na modny neonowy golf, który z powodzeniem połączą ze skórzaną mini lub jeansami z wysokim stanem i prostą nogawką. Sprawdzi się również dodatek w jaskrawym kolorze - torebka, szalik lub kolczyki. Szczególnie pożądane odcienie to fuksja, cytrynowy, jasnozielony i pomarańczowy.

Jeśli zaś chodzi o modne printy, w tym sezonie zdecydowanie sięgnijmy po kwiatowe wzory. Mimo że jednoznacznie kojarzą się one z wiosną, projektanci postanowili włączyć je do swoich jesienno-zimowych kolekcji. Podczas gdy Dries Van Noten proponuje na wieczór transparentną koszulę w duże, ciemnoczerwone kwiaty, Marni sugeruje, by w codziennej garderobie znaleźć miejsce na kwiecistą spódnicę midi - będzie ona doskonale się prezentować w towarzystwie wojskowych butów na masywnej podeszwie i obszernego wełnianego swetra. Ubrania pokryte kwiatami w rozmiarze XXL pojawiły się także u Rodarte i Victorii Beckham, która zaskoczyła fanów swojej minimalistycznej estetyki kolekcją pełną kwiecistych total looków. Chcąc pozostać w zgodzie z trendami pamiętajmy zatem, by wzbogacić szafę o mocne neonowe kolory i kwiatowe printy. Dzięki nim jesień stanie się nieco mniej ponura.

