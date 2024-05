Historia pasków w modzie sięga czasów starożytnych, a wzmianki o pasiastych ubraniach pojawiały się w różnych kulturach, m.in. u Egipcjan i Rzymian. W epoce nowożytnej paski zyskały duże uznanie dzięki przyjęciu przez francuską marynarkę wojenną bretońskiej koszuli w paski.

La marinière, znana również jako trykotowa dzianina (lub dzianina w paski), była pierwotnie noszona przez bretońskich rybaków. W 1858 roku francuska armia przyjęła ją jako część oficjalnego munduru marynarki wojennej, publikując szczegółowe specyfikacje dotyczące tego, jak powinna wyglądać. Otóż prawdziwy marinière miał 21 białych pasków z przodu i z tyłu - według legendy przedstawiają one każde ze zwycięstw Napoleona nad Brytanią, każdy z nich ma być dwa razy szerszy niż naprzemienne niebieskie paski. Rękawy miały mieć długość trzy czwarte z 14 paskami na każdym ramieniu. Koszule były produkowane głównie przez specjalistyczne firmy aż do początku XX wieku, kiedy to Coco Chanel wprowadziła je do głównego nurtu.

Od bretońskiego topu przez szydełkowane marynarki w prążki po koszulki do rugby - paski są tak samo częścią naszej codzienności, jak zwykła biała koszulka. Masz wątpliwości? Zajrzyj do szafy, jeśli nie na wierzchu, to w szufladzie "po domu" albo "do spania" jakieś paski znajdziesz na pewno. Pozornie paski to nuda. POZORNIE. Zacznijmy od zdjęcia Brigitte Bardot. Inspirujące? No właśnie.

Brigitte Bardot Pathfinder Pictures/AF Archive/Mary Evans Picture Library East News

Ubrania w paski - obalamy mity

Na pewno spotkałaś się z opinią, a nawet ze swego rodzaju modową prawdą objawioną, że poziome paski dodają kilogramów, a pionowe paski sprawiają, że wyglądasz na wysoką i szczupłą. Ta perła mądrości była uznawana za prawdę od pokoleń, ale jest to przekonanie błędne. Tak naprawdę poziome paski oszukują oko i sprawiają, że nosząca je osoba wydaje się wyższa i szczuplejsza. Wszystko to ma związek z iluzją układania się w stosy, przypominające podłogi drapacza chmur, co sprawia, że obserwator ma wrażenie, że łączna wysokość wszystkich pasków jest większa niż w rzeczywistości. Z tego samego powodu pionowe paski sprawiają wrażenie rozciągnięcia na boki, co może sprawić, że będą wyglądać na szersze.

Obalmy ten mit raz na zawsze i nośmy paski bez kompleksów.

T-shirt w paski, ZARA materiały prasowe

Jak nosić paski? Subtelnie pociągająco

Zestaw luźną dzianinę w stylu marynistycznym z przezroczystą spódnicą z oczkami. Przekształć skromny t-shirt przy pomocy stylistycznych trików typu gumka, supeł czy wetknięcie za pasek i eleganckich dodatków (sandały z paskami, delikatny złoty łańcuszek) w niezapomnianą stylizację prawdziwej fashionistki.

Jak nosić paski? Uwolnij swoją wewnętrzną paryżankę

Uwolnij swoją wewnętrzną Brigitte Bardot czy Françoise Hardy za pomocą marynarki i jasnego dżinsu. Możesz też postawić na tonację z popelinowym topem w prążki i rozjaśnionymi szerokimi nogawkami. Dodaj sandały zamiast balerinek, aby uzyskać fajny, nowoczesny akcent.

Jak Magda Mołek - prosto, klasycznie i wciąż bardzo modnie.

Albo jak Jolanta Kwaśniewska, która wybrała sweter z trzema szeroko rozstawionymi paskami i całość uzupełniła apaszką (tzw. gawroszką). Czarno-biała stylizacja jest bezpieczna, klasyczna i elegancka. Nie da się tego zepsuć i każda z nas wyglądałaby w tym dobrze.

Jolanta Kwaśniewska MWMedia

Jak nosić paski? Łącz paski z paskami

Ten zabawny zestaw jest idealny na imprezę przy basenie lub wakacyjne wojaże. Masz do wyboru: komplet góra dół z tej samej tkaniny albo próbę skomponowania dwóch różnych rodzajów pasków - grubych i cienkich, czerwonych i granatowych, pionowych i poziomych. Druga wersja tylko pozornie jest dla odważnych! Jeśli boisz się modowej kakofonii pozostań w jednej kolorystyce, wtedy na pewno nie będzie zgrzytów.

Jak nosić paski? Mocno i łagodnie jednocześnie

Jeśli nosisz marynarkę w paski, przełam ją czymś w jednolitym kolorze założonym pod spodem. To wyzwanie dla wzroku, które daje mocny efekt - na pewno nie zostaniesz niezauważona. Ten trik działa również odwrotnie. Założenie marynarki w jednolitym kolorze na sukienkę-tubę w paski to dobry sposób na złagodzenie pasków (oczywiście jeśli czujesz taką potrzebę)! To też świetny sposób na nadanie nowego sznytu starej kurtce czy marynarce, której już dawno nie nosiłaś. Spróbuj!



Gdzie szukać ubrań w paski? Odpowiedzią są, jak zawsze w przypadku trendów i klasyki, sieciówki. Pasiaste ubrania znajdziesz w Zarze, Reserved, ale też dobre jakościowo w Lidlu czy Pepco.

