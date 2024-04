Czerwona sukienka to nieśmiertelny klasyk - dokładnie jak mała czarna. Nie każda z nas jednak jest w stanie się do niej przekonać, podobnie do czerwonych bluzek czy płaszczy. Jeśli więc nie masz odwagi na mocniejszą obecność czerwieni w swojej garderobie, spróbuj użyć jej w dodatkach. W tym sezonie bardzo modne są kolorowe sneakersy i balerinki - śmiało, czerwone buty to hit. Odmłodzą twój styl, a więc i ciebie.