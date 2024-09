Joanna Koroniewska to nie tylko utalentowana aktorka, ale również prawdziwa ikona stylu. Jej wyczucie mody jest doceniane przez tysiące fanek, które z chęcią inspirują się jej codziennymi stylizacjami . Tym razem Koroniewska postawiła na sportowy, a zarazem elegancki look, który przyciągnął uwagę miłośniczek mody. Kluczowym elementem jej jesiennej stylizacji okazała się kurtka typu varsity jacket , której historia sięga amerykańskich uniwersytetów , ale teraz wraca w wielkim stylu na ulice miast.

To idealna alternatywa dla klasycznej ramoneski, która od lat królowała w jesiennych stylizacjach. Varsity jacket może być noszona zarówno do casualowych zestawów z dżinsami, jak i do bardziej eleganckich kreacji, co czyni ją wszechstronnym elementem garderoby.